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  • Buick Electra E5: китайский брат Chevrolet Equinox EV показался на первых фотографиях

Buick Electra E5: китайский брат Chevrolet Equinox EV показался на первых фотографиях

19.12.2022 193 0 0

Совместное предприятие SAIC-GM представило первую электрическую модель Buick новой волны — пятиместный кроссовер Electra E5 на модульной платформа Ultium. В продаже он появится в первой половине 2023 года.

Китайский Buick в последнее время богат на новинки, марка пытается вернуться к счастливым доковидным временам, когда ей удавалось сбывать в Поднебесной более миллиона машин в год (в США у Buick в этом веке таких показателей даже близко не было). С января по октябрь этого года продажи Buick в Китае, по данным ресурса CarSalesBase, составили 538 428 автомобилей, что на 18% меньше, чем за аналогичный период 2021-го.

В китайской линейке Buick уже есть два электромобиля — компактный универсал Velite 6 и субкомпактный кроссовер Velite 7, но они морально устарели, скоро им на смену придёт новая электрическая линейка, объединённая именем Electra, взятым из американского архива Buick (до 1990 включительно его носили крупные и хорошо оснащённые легковые модели). Первенцем новой линейки станет кроссовер Electra E5, его фотографии всплыли в базе китайского Минпрома ещё в ноябре, а сегодня пресс-служба SAIC-GM опубликовала первые официальные снимки.

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Габаритная длина Buick Electra E5 составляет 4892 мм, ширина — 1905 мм, высота — 1655 мм, колёсная база — 2954 мм. По европейским и китайским меркам кроссовер с такими размерами считается среднеразмерным, а в США — уже компактным. Во всяком случае, именно как компактный SUV в сентябре в США представили Chevrolet Equinox EV, у которого точно такая же, как у Buick Electra E5, колёсная база и схожие пропорции. В основе обоих кроссоверов лежит джи-эмовская модульная платформа Ultium, но Equinox EV разрабатывался в Америке, а Electra E5 — в Китае, с учётом вкусов и предпочтений именно китайской аудитории, что, впрочем, не исключает возможности поставок китайских Electra E5 на американский рынок.

Дизайн Electra E5 выполнен в духе других последних китайских новинок Buick — например, бензинового компактного купеобразного кроссовера Envista. На боковинах Electra E5 есть визуальные засечки на порогах и рамках стёкол багажника, верх багажной двери обрамляет массивная рамка спойлера, увенчанная стоп-сигналом в форме обновлённой эмблемы Buick. Колёса — 18- либо 20-дюймовые. Зарядный разъём, как и у Chevrolet Equinox EV, расположен на левом переднем крыле. Фотографий интерьера пока нет.

Официальных технических характеристик Buick Electra E5 тоже пока нет, а в базе китайского Минпрома указан лишь один электромотор мощностью 180 кВт (245 л.с.). Для сравнения скажем, что для американского Chevrolet Equinox EV заявлены две силовые установки на выбор: одномоторная переднеприводная выдает 213 л.с. и 328 Нм, двухмоторная полноприводная — 294 л.с. и 469 Нм. В оснащение Electra E5 войдёт автопилот второго уровня Super Cruise.

Полноценная премьера Buick Electra E5 состоится в ближайшие месяцы.

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