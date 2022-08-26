Buick Envista: китайская внешность, простенькая техника и немного премиального лоска

Полтора десятка лет назад китайский рынок стал главным для американской марки Buick, сегодня она продаёт здесь в 4-5 раз больше машин, чем в США, в доковидные времена китайским дилерам Buick удавалось реализовывать более миллиона машин в год! Модельный ряд в Китае у Buick тоже примерно в пять раз богаче, чем в США, — есть седаны, универсалы, кроссоверы и минвэны, тогда как на родине марка решила сосредоточиться исключительно на кроссоверах. Очередной кроссовер между тем тоже дебютировал не США, а в Китае, в гамме Buick он первым получил купеобразный профиль.

Envista — это, по сути, чуть более дорогая и рафинированная версия дебютировавшего в июле молодёжного кроссовера Chevrolet Seeker, обе модели будут выпускаться на одном из заводов совместного предприятия SAIC-GM. Любопытно, что сразу объявлена стартовая цена Энвисты — от 150 000 юаней или 1,3 млн рублей в переводе по текущему курсу, а вот прайс-листа на Seeker пока нет даже в виде начальной отметки.



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В основе обоих новых кроссоверов GM лежит модульная платформа VSS-F с поперечным расположением силового агрегата. На уровне «железа» эта платформа напоминает приснопамятную Delta II, что была у локализованной в России Астры (Opel) поколения J: передняя подвеска типа МакФерсон, задняя полузависимая с поперечной торсионной балкой и стабилизирующим механизмом Уатта. Полный привод для Envista не предусмотрен, только передний, и силовой агрегат только один — 1,5-литровая бензиновая «турбочетвёка» (184 л.с.) в паре с вариатором. До 100 км/ч Buick Envista разгоняется за 7,9 с.

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Габаритная длина Buick Envista — 4638 мм, ширина — 1816 мм, высота — 1565 мм, колёсная база — 2700 мм. Этот кроссовер стал первым серийным выразителем нового фирменного стиля Buick, представленного в начале лета. Американского в этом стиле, если честно, ничего не осталось — без эмблем Buick новый кроссовер легко спутать с десятком представителей исконно китайский брендов, не имеющих, как правило, ничего оригинального и узнаваемого, но, видимо, маркетинговые исследования показывают, что именно это китайскому потребителю и надо.



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Интерьер Энвисты на фоне аналогов от китайский марок может показаться старомодным: общее у таких машин — большой планшет на центральной консоли, а у Buick — «всего лишь» узенькое двухэкранное табло (два дисплея по 10,25 дюйма под одним стеклом) в трапециевидной рамке, на снимках китайских коллег из журнала Autohome видно, как нещадно это табло бликует при ярком наружном свете.

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Физический блок микроклимата тоже выглядит «по-дедовски», особенно если это простой кондиционер с «крутилками», а не однозонный кнопочный климат-контроль. Тем не менее материалы отделки подороже, чем у родственного Chevrolet Seeker. Для топ-версий заявлена мощная аудиосистема Arkamys с отдельным сабвуфером. Спортпакет GS подразумевает наружный чёрный глянцевый декор, 18-дюймовые чёрные колёса и красные тормозные суппорты.



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Экспортные перспективы Buick Envista пока никак не обозначены. Полагаем, есть большая вероятность, что Envista пойдёт на экспорт в Северную Америку, где уже продаются кроссоверы Encore GX и Envision китайской сборки, Envista может занять место в модельном ряду аккурат между ними.

