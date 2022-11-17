Buick готовит к премьере два новых кроссовера: фото без камуфляжа

Один из паркетников – это довольно крупный электрокар, второй – рестайлинговая версия бензинового Encore GX. Внешность обоих выполнена в новом фирменном стиле марки.

В начале июня компания Buick анонсировала свыше десятка свежих моделей для Китая, ведь именно эта страна (а не родные Штаты) является главным рынком для бренда. Две новинки там уже представлены – это кросс-купе Envista и минивэн Century (прежде позиционировался в качестве GL8 следующего поколения, но затем вэн посчитали отдельной моделью). И вот на подходе еще две машины: в базу китайского минпрома внесли фото и основные характеристики электрического и бензинового паркетников. Начнем с «зелени».

Напомним, все новые электрокары Buick будут носить историческое для марки имя Electra (под этим названием с 1959 по 1990 годы выпускали самый роскошный Бьюик). Кроссу же вдобавок присвоен индекс E5 (или ES – шильдик на фото нечеткий). Внешность выполнена в новом стиле бренда: у Electra E5 передок а ля «нос акулы» и двухэтажная головная оптика. Другие особенности электрокросса – заглушка с «штрихами» на месте радиаторной решетки, выдвижные ручки дверей и задние фонари в виде единой плашки.

Электрический кроссовер Buick Electra E5 (или Electra ES) 1 / 5 Электрический кроссовер Buick Electra E5 (или Electra ES) 2 / 5 Электрический кроссовер Buick Electra E5 (или Electra ES) 3 / 5 Электрический кроссовер Buick Electra E5 (или Electra ES) 4 / 5 Электрический кроссовер Buick Electra E5 (или Electra ES) 5 / 5

По предварительным данным, в основе Buick Electra E5 лежит джиэмовская платформа Ultium. Длина модели равна 4892 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1681 мм, колесная база – 2954 мм. Паркетнику положены 18- или 19-дюймовые колеса. Кроссовер оснащен 245-сильным электромотором, а вот о батарее информации пока нет. При этом известно, что в список оснащения войдет автопилот Super Cruise.



Второй паркетник называется Buick Encore Plus – это рестайлинговая версия Encore GX, дебютировавшего в 2019 году. Кроссу тоже достались «акулий нос» и новая головная оптика, еще заменили передний бампер. После рестайлинга длина модели выросла на 5 мм до 4458 мм, остальные габариты прежние: ширина – 1813 мм, высота – 1644 мм, колесная база – 2640 мм. Buick Encore Plus предложат с новым мотором – на смену бензиновой «турботройке» 1.3 (165 л.с.) придет «турбочетверка» 1.5 (179 л.с.).

Buick Encore Plus и дореформенный Buick Encore GX 1 / 5 Buick Encore Plus и дореформенный Buick Encore GX 2 / 5 Buick Encore Plus и дореформенный Buick Encore GX 3 / 5 Buick Encore Plus и дореформенный Buick Encore GX 4 / 5 Buick Encore Plus и дореформенный Buick Encore GX 5 / 5

По крайней мере, один из новых кроссоверов представят в Китае уже в этом году. Электрический Бьюик, скорее всего, доберется и до США, а вот появление там Encore Plus под вопросом, хотя нынешний GX в Штатах пока продают. Дело в том, что в Америке марка хочет полностью перейти на «зелень».



Между тем сегодня китайский минпром также раскрыл новинки другого бренда концерна General Motors: к дебюту готовятся паркетник Cadillac GT4 и седан Cadillac CT6 второго поколения.