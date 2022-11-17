Новинки ×
  • Раскрыты сразу две новинки Cadillac: рассматриваем «доступный» паркетник GT4 и «второй» CT6

Раскрыты сразу две новинки Cadillac: рассматриваем «доступный» паркетник GT4 и «второй» CT6

17.11.2022 586 0 3

Любопытно, что свежий седан отличился от предшественника лишь дизайном: габариты почти не изменились, мотор тоже прежний. У паркетника же два варианта внешности.

 

Мы уже видели эти будущие Кадиллаки: кросс GT4, которому прочат звание самого доступного SUV бренда, засветился на патентных картинках еще летом, а шпионские снимки «четырехдверки» CT6, считающейся вторым поколением, выложили в Сеть всего несколько дней назад. Теперь же появились полноценные «чистые» фото, их внесли в базу китайского минпрома. Вдобавок стали известны основные характеристики. Начнем с паркетника.

Китайские профильные медиа называют Cadillac GT4 кроссовером «начального уровня» — мол, он окажется доступнее XT4. При этом у грядущего паркетника купеобразный кузов, то есть он чуть престижнее «традиционного» XT4. Впрочем, не исключено, что китайцы правы, и GT4 станут позиционировать в качестве «входного билета» в мир Cadillac, а адресован он будет молодежи.

Cadillac GT4
1 / 4
Cadillac GT4
2 / 4
Cadillac GT4
3 / 4
Cadillac GT4
4 / 4

Длина нового кросса равна 4633 мм, ширина – 1878 мм, высота – 1535 мм, колесная база – 2800 мм. Для сравнения, размеры Cadillac XT4 (в китайской спецификации): 4600/1881/1627 мм, расстояние между осями – 2779 мм. Новинке достались двухэтажная головная оптика (сверху находятся узкие ходовые огни, фары спрятаны в расположенных ниже вертикальных блоках) и «клыкастые» задние фонари. А еще для GT4 предусмотрена «оспортивленная» версия, ее особенности – черная радиаторная решетка в сетку, выполненные в том же цвете передние стойки крыши, сама крыша и корпуса наружных зеркал, плюс затемненные фонари и выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы.

Cadillac GT4 предложат с бензиновыми турбомоторами 1.5 и 2.0 мощностью 204 и 230 л.с. соответственно. У модели есть полный привод.

Новый Cadillac CT6
1 / 2
Новый Cadillac CT6
2 / 2

Новый седан Cadillac CT6, судя по слитым характеристикам, от предшественника отличился только дизайном. Габариты почти не изменились: длина и колесная база и вовсе прежние (5223 и 3109 мм), в ширину «четырехдверка» прибавила 11 мм (теперь 1890 мм), высота, напротив, урезана – 1473 или 1480 мм в зависимости от версии (было 1492 или 1498 мм). Как и прежде, в Китае седан будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 2.0, которая выдает 237 л.с. и работает в паре с десятиступенчатым «автоматом».

Для Поднебесной паркетник Cadillac GT4 и новый Cadillac CT6 производят локально, за выпуск отвечает СП концернов General Motors и SAIC. Премьеру хотя бы одна из новинок – если не обе – может справить до конца текущего года. О планах марки продавать эти модели за пределами «поднебесного» рынка информации пока нет.

седан кроссовер Китай авторынок новинки Cadillac Cadillac CT6 Cadillac GT4

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Не течет: как распознать некачественную стеклоомывающую жидкость до начала морозов Многие дальновидные и хозяйственные автовладельцы любят создавать запас расходников, дабы при необходимости быть уверенным, что нужное уже имеется в гараже или багажнике. Однако при покупке... 156 1 0 17.11.2022
Статьи / Авто с пробегом Jaguar XJ III X350/358 c пробегом: вечные атмосферники, ШРУС по 70 тысяч и требовательный задний привод В первой части материала мы разобрались со спецификой алюминиевого кузова и изучили «науку о контактах» на примере не самой надежной электрической части Jaguar XJ в кузове X350/X358. Оказыв... 1185 1 4 16.11.2022
Статьи / Популярные вопросы Я объехал яму или препятствие через сплошную: могут ли лишить прав? Выезд на встречную полосу через сплошную – это всегда нарушение. Но наказание за него все же сильно различается в зависимости от обстоятельств. Давайте разберем одну из самых распространенны... 1179 0 1 14.11.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 16414 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 13567 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 10654 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings