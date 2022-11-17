Раскрыты сразу две новинки Cadillac: рассматриваем «доступный» паркетник GT4 и «второй» CT6

Любопытно, что свежий седан отличился от предшественника лишь дизайном: габариты почти не изменились, мотор тоже прежний. У паркетника же два варианта внешности.

Мы уже видели эти будущие Кадиллаки: кросс GT4, которому прочат звание самого доступного SUV бренда, засветился на патентных картинках еще летом, а шпионские снимки «четырехдверки» CT6, считающейся вторым поколением, выложили в Сеть всего несколько дней назад. Теперь же появились полноценные «чистые» фото, их внесли в базу китайского минпрома. Вдобавок стали известны основные характеристики. Начнем с паркетника.

Китайские профильные медиа называют Cadillac GT4 кроссовером «начального уровня» — мол, он окажется доступнее XT4. При этом у грядущего паркетника купеобразный кузов, то есть он чуть престижнее «традиционного» XT4. Впрочем, не исключено, что китайцы правы, и GT4 станут позиционировать в качестве «входного билета» в мир Cadillac, а адресован он будет молодежи.

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Длина нового кросса равна 4633 мм, ширина – 1878 мм, высота – 1535 мм, колесная база – 2800 мм. Для сравнения, размеры Cadillac XT4 (в китайской спецификации): 4600/1881/1627 мм, расстояние между осями – 2779 мм. Новинке достались двухэтажная головная оптика (сверху находятся узкие ходовые огни, фары спрятаны в расположенных ниже вертикальных блоках) и «клыкастые» задние фонари. А еще для GT4 предусмотрена «оспортивленная» версия, ее особенности – черная радиаторная решетка в сетку, выполненные в том же цвете передние стойки крыши, сама крыша и корпуса наружных зеркал, плюс затемненные фонари и выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы.



Cadillac GT4 предложат с бензиновыми турбомоторами 1.5 и 2.0 мощностью 204 и 230 л.с. соответственно. У модели есть полный привод.

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Новый седан Cadillac CT6, судя по слитым характеристикам, от предшественника отличился только дизайном. Габариты почти не изменились: длина и колесная база и вовсе прежние (5223 и 3109 мм), в ширину «четырехдверка» прибавила 11 мм (теперь 1890 мм), высота, напротив, урезана – 1473 или 1480 мм в зависимости от версии (было 1492 или 1498 мм). Как и прежде, в Китае седан будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» 2.0, которая выдает 237 л.с. и работает в паре с десятиступенчатым «автоматом».



Для Поднебесной паркетник Cadillac GT4 и новый Cadillac CT6 производят локально, за выпуск отвечает СП концернов General Motors и SAIC. Премьеру хотя бы одна из новинок – если не обе – может справить до конца текущего года. О планах марки продавать эти модели за пределами «поднебесного» рынка информации пока нет.