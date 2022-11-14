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Седан Cadillac CT6 нового поколения застукали без камуфляжа

14.11.2022 189 0 0

Внешность большой «четырехдверки» сделают в стиле «электричек» марки, а внутри появится фирменное табло. До дилеров свежая модель должна добраться в следующем году.

 

Флагманский седан Cadillac CT6 дебютировал в 2015 году, рестайлинг он пережил в 2018-м, а уже в 2020-м выпуск модели в родных для марки Штатах завершился. Однако в Китае производство продолжается, и этот рынок «четырехдверка» покидать не намерена, несмотря на скромные продажи (результат 2021-го – 17 715 единиц): там к дебюту готовится седан второго поколения. Шпионские снимки нового CT6 – причем без маскировки – растиражировали местные СМИ, среди которых оказалось и издание Autohome.

Судя по фото, внешне «четырехдверка» станет ближе к электрическим паркетнику Cadillac Lyriq и лифтбеку Celestiq: CT6 достанется аналогичная головная оптика (сверху будут узкие ходовые огни, под ними – вертикальные блоки фар), вдобавок «шестерка» получит похожие передний бампер и блестящую декоративную плашку. В салоне установят единое табло – как у того же Lyriq.

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Скорее всего, как и предшественник, «второй» Cadillac CT6 построен на заднеприводной платформе. Габариты же нового седана пока неизвестны. Длина предыдущей «четырехдверки» (в китайской спецификации) равна 5223 мм, ширина – 1879 мм, высота – 1492 или 1498 мм (в зависимости от версии), колесная база – 3109 мм.

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Китайцы считают, что новый CT6 сохранит бензиновую «турбочетверку» 2.0: на нынешней модели этот двигатель выдает 237 л.с. и 350 Нм, он работает в паре с десятиступенчатым «автоматом». При этом «поднебесные» медиа также надеются, что «их» седану вернут турбомотор V6 3.0 (прежде на китайском CT6 выдавал 405 л.с.). А вот о камбэке подзаряжаемой гибридной версии (ее давно сняли с производства) профильные СМИ почему-то не пишут.

Актуальный Cadillac CT6
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Актуальный Cadillac CT6
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Актуальный Cadillac CT6
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Актуальный Cadillac CT6
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По предварительным данным, официальную премьеру новый Cadillac CT6 справит в Китае в следующем году. К слову, минувшей весной закамуфлированные тестовые образцы ловили и в США, хотя вряд ли модель вернется на родину бренда: на американском рынке концерн General Motors, разумеется, взял курс на «зелень».

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