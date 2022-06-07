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Новый «доступный» кроссовер Cadillac раскрылся досрочно

07.06.2022 218 0 0

Предполагается, что паркетник будет немногим дороже модели XT4 или и вовсе дешевле. Модели прочат два турбомотора на выбор.

 

Упакованный в плотный камуфляж этот кросс Cadillac попался в объективы камер шпионов еще минувшей весной, причем в Штатах. А вот патентные изображения прилетели из Китая, их растиражировали местные СМИ, в числе которых оказалось и издание Autohome. Некоторые «поднебесные» профильные медиа, а также американцы полагают, что паркетник может получить статус модели «начального уровня», то есть оказаться дешевле Cadillac XT4. Впрочем, есть и другая версия: мол, кроссовер будет чуть дороже «икс-ти-четвертого».

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У свежего кросса купеобразный кузов, как у, например, Mazda CX-4. Другие особенности экстерьера – горизонтальные узкие полоски ходовых огней (фары, судя по предыдущим шпионским фото, расположены в L-образных вставках, что видны на патентных изображениях), рельефный капот, объединяющая задние фонари блестящая полоска и выставленные напоказ трапециевидные патрубки выпускной системы (ну или их имитация). Кроме того, у паркетника будет «оспортивленный» вариант: у такого Кадиллака радиаторная решетка в сетку (у стандартной версии на решетке есть хромированные «штрихи») и сдвоенные патрубки.

Прежде считалось, что новый паркетник получит имя XT3. Но у машины на патентных картинках на задней стойке виднеется индекс GT4, хотя, возможно, это обозначение комплектации.

Китайцы пишут, будто в основе новинки лежит платформа E2XX, на которой построен и XT4. Габариты пока неизвестны. Для сравнения, длина Cadillac XT4 равна 4600 мм, колесная база – 2779 мм. Новому паркетнику прочат бензиновые турбомоторы 1.5 и 2.0, модель предложат как с передним, так и с полным приводом.

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По предварительным данным, для КНР кроссовер будут производить локально, выпуск наладят на заводе СП концернов GM и SAIC. Премьеру новинка может справить уже в этом году.

Между тем появление модели за пределами китайского рынка еще не подтверждено. Тот факт, что кросс Cadillac ловили во время испытаний в США, ничего не означает, к тому же у тестового образца было нетипичное для американских машин крепление номерного знака. То есть в Штатах модель могли лишь обкатывать.

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