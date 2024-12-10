Ford Mustang GTD оказался самым быстрым «американцем» на Нюрбургринге

Самый мощный и самый дорогой из серийных Мустангов смог проехать легендарную Северную петлю Нюрбургринга за 6 мин 57,685 с, но команда Ford Performance не удовлетворена результатом и попытается в следующем году улучшить персональный рекорд.

Mustang GTD был представлен в августе прошлого года, с тех пор компания Ford дозировано сообщает о нём новые подробности: минувшим летом был раскрыт интерьер, осенью были объявлены точные характеристики двигателя. Напомним, что Mustang GTD разработан совместно с канадской фирмой Multimatic, на заводе которой в ручном режиме собирался суперкар Ford GT последнего поколения, здесь же будет происходить финальная сборка Mustang GTD.

Будучи сугубо дорожной машиной Mustang GTD сделан по мотивам гоночного Мустанга класса GT3. Для Mustang GTD, по сути, создано полностью новое шасси с адаптивными амортизаторами Multimatic ASV (Adaptive Spool Valve), а сильно перекроенный кузов с углепластиковым оперением получил активные аэродинамические элементы. 5,2-литровый бензиновый компрессорный V8, выдающий 826 л.с. и 900 Нм, состыкован с 8-ступенчатым «роботом» Tremec с двумя сцеплениями), который отнесён к заднему мосту для получения идеальной развесовки. Как быстро Mustang GTD набирает первую «сотню», пока неизвестно, максимальная скорость — 325 км/ч.

На премьере Mustang GTD компания Ford пообещала, что он сможет проехать Северную петлю Нюрбургринга менее чем за 7 минут. Оказывается, что обещание было выполнено ещё 7 августа этого года, но пресс-релиз вышел только сегодня. Полагаем, команда Ford Performance рассчитывала в холодные осенние месяцы улучшить время круга, но по каким-то причинам не смогла этого сделать — возможно, не позволили погодные условия.

7 августа американскую машину пилотировал немецкий гонщик Дирк Мюллер, результат — 6 мин 57,685 с. С таким временем Ford Mustang GTD стал пятым в классе спорткаров официальной таблицы рекордов Нюрбургринга, первые четыре места занимают Porsche 991 GT2 RS Manthey Performance Kit (6 мин 43,300 с), Mercedes-AMG GT Black Series (6 мин 48,047 с), Porsche 911 GT3 RS (6 мин 49,328 с) и Porsche 911 GT3 Manthey Performance Kit (6 мин 55,737 с).

Любопытно, что близкое по размерам к Ford Mustang GTD купе BMW M4 CSL в таблице рекордов Нюрбургринга отнесено к классу среднеразмерных автомобилей, а не спорткаров, что, наверное, справедливо, так как технический уровень Ford Mustang GTD существенно выше. Лучшее время круга BMW M4 CSL на Нордшляйфе — 7 мин 18,137 с.

Ford Mustang GTD ожидаемо стал самым быстрым американским автомобилем на Нюрбургринге, второе место в «национальной лиге» на данный момент занимает электрический лифтбек Tesla Model S Plaid Track Package с результатом 7 мин 25,231 с.

Производство Ford Mustang GTD начнётся в ближайшие месяцы, в США он будет стоить от 325 000 долларов, в Европе — от 359 900 евро.

