Самый дорогой и быстрый Ford Mustang GTD: раскрыты салон и подробности оснащения

Компания Ford продолжает знакомить нас с особенностями спорткара Mustang GTD — это самый дорогой и технически изощрённый заводской Mustang за всю историю модели. Сейчас Mustang GTD гастролирует по Европе, машину показали в Ле-Мане накануне старта очередного суточного марафона, начат приём заявок от европейских клиентов. Именно в привязке к европейской премьере полностью раскрыт дизайн интерьера Ford Mustang GTD.

Мировая премьера Ford Mustang GTD состоялась в августе прошлого года, тогда компания Ford раскрыла внешность, компоновку и особенности шасси уникального спорткара. Напомним, что Ford Mustang GTD разработан совместно с канадской фирмой Multimatic, на заводе которой в ручном режиме собирался суперкар Ford GT последнего поколения, здесь же будет происходить финальная сборка Mustang GTD.

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Версия GTD разработана по мотивам гоночного Мустанга класса GT3, для неё, по сути, создано полностью новое шасси с адаптивными амортизаторами Multimatic ASV (Adaptive Spool Valve), а сильно перекроенный кузов с углепластиковым оперением получил активные аэродинамические элементы. 5,2-литровый бензиновый компрессорный V8 под капотом выдаёт более 800 л.с., а 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Tremec типа DCT (с двумя сцеплениями) отнесена к заднему мосту для получения идеальной развесовки.



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В прошлом месяце была рассекречена наиболее примечательная деталь интерьера Mustang GTD — смотровое окно в задней стенке, позволяющее наблюдать за работой задней подвески. Mustang GTD имеет довольно громоздкую многорычажную заднюю подвеску типа пуш-род на составном подрамнике, перекрещивающиеся стойки Multimatic ASV расположены довольно высоко — их пульсацию во время движения и предлагается наблюдать через окно. Каждая стойка снабжена двумя пружинами, одна из пружин в режиме Track с помощью гидравлики принудительно сжимается, благодаря чему подвеска становится жёстче, а кузов опускается примерно на 40 мм.



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Теперь же салон Mustang GTD показан целиком: от салонов прочих Мустангов седьмого поколения его отличают стандартные кресла Recaro с несколько иным, чем, например, у версии Dark Horse, дизайном, особая графика двухэкранного табло на игровом движке Unreal Engine (приборный экран — 12,4-дюймовый, мультимедийный — 13,2-дюймовый), руль с меткой центрального положения и вставками из карбона, напечатанные на 3D-принтере титановые подрулевые лепестки ручного переключения передач, две уникальные кнопки на руле (одна регулирует звук выхлопа, вторая — жёсткость подвески), две уникальные кнопки на центральной консоли (одна позволяет приподнять переднюю часть кузова для проезда крупных дорожных неровностей, вторая запускает режим Track на мультимедийном экране). Задних мест в Mustang GTD нет, освобождённое ими пространство можно и нужно использовать для сумок, потому что другого багажника в этом спорткаре нет — основной занят развитой системой охлаждения АКП.



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Ford рассчитывает, что Mustang GTD сможет проехать Северную петлю Нюрбургринга менее чем за 7 минут, но для этого он должен быть оснащён всеми опциями (как машина на фотографиях), главная из которых — Performance pack. В него входят увеличенный передний сплиттер и активная аэродинамика: углы атаки заднего антикрыла и закрылков за передним сплиттером регулируются с помощью гидравлических толкателей по команде электроники. В состав пакета Performance, кроме того, входят пакет Lightweight (облегчённые 20-дюймовые колёса из магниевого сплава и уменьшенная шумоизоляция) и отделка Carbon Series с неокрашенными частями наружного углепластикового оперения кузова.



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Динамические характеристики Ford Mustang GTD по-прежнему держатся в тайне, а цена между тем растёт: если в августе прошлого года ориентировочная цена спорткара в США составляла 300 000 долларов, то теперь — 325 000 долларов, и это без учёта опций. В Германии за Ford Mustang GTD придётся выложить минимум 359 900 евро. На данный момент компания Ford заявила Mustang GTD только на 2025 и 2026 модельные годы, тираж будет ограничен, в год планируется выпускать от 300 до 700 таких спорткров, притом что только в США на Mustang GTD собрано более 7500 заявок.

