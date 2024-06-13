Самый дорогой и быстрый Ford Mustang GTD: раскрыты салон и подробности оснащения

Мировая премьера Ford Mustang GTD состоялась в августе прошлого года, тогда компания Ford раскрыла внешность, компоновку и особенности шасси уникального спорткара. Напомним, что Ford Mustang GTD разработан совместно с канадской фирмой Multimatic, на заводе которой в ручном режиме собирался суперкар Ford GT последнего поколения, здесь же будет происходить финальная сборка Mustang GTD.
Версия GTD разработана по мотивам гоночного Мустанга класса GT3, для неё, по сути, создано полностью новое шасси с адаптивными амортизаторами Multimatic ASV (Adaptive Spool Valve), а сильно перекроенный кузов с углепластиковым оперением получил активные аэродинамические элементы. 5,2-литровый бензиновый компрессорный V8 под капотом выдаёт более 800 л.с., а 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Tremec типа DCT (с двумя сцеплениями) отнесена к заднему мосту для получения идеальной развесовки.
В прошлом месяце была рассекречена наиболее примечательная деталь интерьера Mustang GTD — смотровое окно в задней стенке, позволяющее наблюдать за работой задней подвески. Mustang GTD имеет довольно громоздкую многорычажную заднюю подвеску типа пуш-род на составном подрамнике, перекрещивающиеся стойки Multimatic ASV расположены довольно высоко — их пульсацию во время движения и предлагается наблюдать через окно. Каждая стойка снабжена двумя пружинами, одна из пружин в режиме Track с помощью гидравлики принудительно сжимается, благодаря чему подвеска становится жёстче, а кузов опускается примерно на 40 мм.
Теперь же салон Mustang GTD показан целиком: от салонов прочих Мустангов седьмого поколения его отличают стандартные кресла Recaro с несколько иным, чем, например, у версии Dark Horse, дизайном, особая графика двухэкранного табло на игровом движке Unreal Engine (приборный экран — 12,4-дюймовый, мультимедийный — 13,2-дюймовый), руль с меткой центрального положения и вставками из карбона, напечатанные на 3D-принтере титановые подрулевые лепестки ручного переключения передач, две уникальные кнопки на руле (одна регулирует звук выхлопа, вторая — жёсткость подвески), две уникальные кнопки на центральной консоли (одна позволяет приподнять переднюю часть кузова для проезда крупных дорожных неровностей, вторая запускает режим Track на мультимедийном экране). Задних мест в Mustang GTD нет, освобождённое ими пространство можно и нужно использовать для сумок, потому что другого багажника в этом спорткаре нет — основной занят развитой системой охлаждения АКП.
Ford рассчитывает, что Mustang GTD сможет проехать Северную петлю Нюрбургринга менее чем за 7 минут, но для этого он должен быть оснащён всеми опциями (как машина на фотографиях), главная из которых — Performance pack. В него входят увеличенный передний сплиттер и активная аэродинамика: углы атаки заднего антикрыла и закрылков за передним сплиттером регулируются с помощью гидравлических толкателей по команде электроники. В состав пакета Performance, кроме того, входят пакет Lightweight (облегчённые 20-дюймовые колёса из магниевого сплава и уменьшенная шумоизоляция) и отделка Carbon Series с неокрашенными частями наружного углепластикового оперения кузова.
Динамические характеристики Ford Mustang GTD по-прежнему держатся в тайне, а цена между тем растёт: если в августе прошлого года ориентировочная цена спорткара в США составляла 300 000 долларов, то теперь — 325 000 долларов, и это без учёта опций. В Германии за Ford Mustang GTD придётся выложить минимум 359 900 евро. На данный момент компания Ford заявила Mustang GTD только на 2025 и 2026 модельные годы, тираж будет ограничен, в год планируется выпускать от 300 до 700 таких спорткров, притом что только в США на Mustang GTD собрано более 7500 заявок.
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