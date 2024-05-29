Шедевральный Ford Mustang GTD получил салонное окно для наблюдения за подвеской

Ford Mustang GTD был представлен в августе прошлого года, но пока не поступил в продажу. На данный момент компания Ford заявила Mustang GTD только на 2025 и 2026 модельные годы и собирает на них предварительные заявки, причём в Северной Америке приём заявок был закрыт 21 мая — всего там на самый крутой заводской Mustang в истории было собрано более 7500 заявок, тогда как реальный тираж модели составит от 300 до 700 штук в год, то есть на всех желающих точно не хватит. Ориентировочная цена между тем выросла с 300 000 долларов на момент премьеры до 325 000 долларов.

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В этом году Ford даст возможность заказать Mustang GTD жителям Европы и покажет машину на легендарных европейских трассах — в Ле-Мане, Спа, Гудвуде и Нюрбургринге. Кроме того, американская компания рассчитывает, что до конца года Ford Mustang GTD установит новый рекорд Нюрбургринга и проедет его легендарную Северную петлю менее чем за 7 минут — правда, пока непонятно, к какому классу отнесут Mustang GTD в официальной таблице рекордов. Если к классу Sports cars, то Мустангу придётся превзойти такого сильного соперника, как Porsche 991 GT2 RS Manthey Performance Kit, время круга которого — 6 мин 43,3 с. Если к классу Mid-range cars, то задача сильно упростится: лучшее время круга в нём сейчас принадлежит BMW M4 CSL — 7 мин 18,137 с.



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Технические особенности Ford Mustang GTD мы подробно разбирали в прошлогодней заметке, новых подробностей пока нет. Здесь лишь вкратце напомним, что Ford Mustang GTD разработан совместно с канадской фирмой Multimatic, на заводе которой в ручном режиме собирался суперкар Ford GT последнего поколения, здесь же будет происходить финальная сборка Mustang GTD. Версия GTD разработана по мотивам гоночного Мустанга класса GT3, для неё, по сути, создано полностью новое шасси с адаптивными амортизаторами Multimatic ASV (Adaptive Spool Valve), а сильно перекроенный кузов с углепластиковым оперением получил активные аэродинамические элементы. 5,2-литровый бензиновый компрессорный V8 под капотом выдаёт более 800 л.с., а 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Tremec типа DCT (с двумя сцеплениями) отнесена к заднему мосту для получения идеальной развесовки.

Из-за особенностей конструкции Ford Mustang GTD не имеет багажника и заднего сиденья. Салон спорткара до сих пор не рассекречен, но сегодня компания Ford позволила взглянуть на один из его ключевых элементов — окно из поликарбоната, позволяющее наблюдать за работой задней подвески. Mustang GTD имеет довольно громоздкую многорычажную заднюю подвеску типа пуш-род на составном подрамнике, перекрещивающиеся стойки Multimatic ASV расположены довольно высоко — их пульсацию во время движения и предлагается наблюдать через окно. Каждая стойка снабжена двумя пружинами, одна из пружин в режиме Track с помощью гидравлики принудительно сжимается, благодаря чему подвеска становится жёстче, а кузов опускается примерно на 40 мм.



Полагаем, в Ford Mustang GTD заложены ещё несколько уникальных технических и дизайнерских особенностей, о которых мы узнаем в течение этого года. Ну и, конечно, ждём результатов заездов с Нюрбургринга.

