GM готовит пару новых легковых автомобилей для американского рынка

Одной из новинок, скорее всего, станет преемник Cadillac CT5. Роль второй может исполнить четырёхдверный Chevrolet Camaro.

Владеющий несколькими марками американский концерн General Motors сейчас продолжает работу над новинками, но пока не спешит делиться соответствующими официальными планами. Ожидается, что одной из грядущих моделей станет преемник седана Cadillac CT5, правда, в компании работу над соответствующим проектом пока так и не подтвердили.

На фото: Cadillac CT5-V и CT5-V Blackwing

Отметим, ранее предполагалось, что на смену актуальной модели, производство которой будет завершено в 2026 году, в дальнейшем придёт новинка с полностью электрической «начинкой». Однако, как стало известно в прошлом месяце, у Cadillac CT5 всё-таки появится прямой наследник с двигателем внутреннего сгорания.

По предварительным данным, выпуск четырёхдверки следующего поколения будет налажен на принадлежащем концерну GM заводе Лансинг-Гранд-Ривер (расположен в штате Мичиган, США). Сообщается, что преемник Cadillac CT5 будет продаваться в Соединенных Штатах и Канаде.

На фото: салон Cadillac CT5-V

По данным GM Authority, в основу нового заднеприводного седана Cadillac CT5 ляжет платформа Alpha 2-2, которая представляет собой эволюцию актуальной «тележки» Alpha: на ней базируются нынешние Cadillac CT4 и CT5, а также Chevrolet Camaro шестого поколения. По информации издания, GM сейчас занимается разработкой ещё одного нового легкового заднеприводного автомобиля, который тоже получит в основу Alpha 2-2.

На фото: Chevrolet Camaro ZL1 Garage 56 Edition

Пока что нет информации о том, какие логотип, название или даже тип кузова будут у потенциальной новинки GM. Ранее сообщалось, что производство нынешнего седана Cadillac CT4 будет завершено в июне следующего года, в зарубежных СМИ предположили, что роль ещё одного легкового автомобиля могут отдать его преемнику (это один из вариантов).

Ещё в роли новинки в теории может выступить купе премиум-класса или кабриолет, которые, предположительно, могут быть созданы по мотивам концепта Cadillac Expressive Coupe, который был представлен широкой публике летом 2024 года. В случае если такому проекту дадут «зелёный свет», эту модель, вероятно, могли бы выпустить лимитированным тиражом.

На фото: салон Chevrolet Camaro ZL1 Garage 56 Edition

Не исключено, что второй новинкой станет четырёхдверный седан (или пятидверный хэтчбек?) Chevrolet Camaro. Можно предположить, что такой автомобиль на американском рынке смог бы побороться за покупателей со сравнительно недавно появившейся в продаже пятидверкой Dodge Charger. Подробности о новинках GM появятся позже.