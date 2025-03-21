Cadillac не планирует выпускать преемников CT4 и CT5: седаны ждёт «зелёная» замена

Бренд Cadillac принадлежит американскому концерну General Motors. Свои актуальные седаны CT4 и CT5 марка представила весной прошлого года. Топовые версии CT4-V Blackwing и CT5-V Blackwing появились в продаже в 2021 году. Напомним, в основе этих моделей лежит платформа Alpha с продольным расположением двигателя, подвеской типа McPherson спереди и многорычажкой сзади. Ожидается, что прямых наследников у этих двух четырёхдверок не будет.

В моторной гамме обоих актуальных седанов числится бензиновый 2,0-литровый турбомотор, отдача которого составляет 240 л.с., а максимальный крутящий момент – 350 Нм; в пару ему предлагается восьмиступенчатый автомат. Ещё «младшей» модели положен 314-сильный двигатель объёмом 2,7 литра (475 Нм), идущий в комплекте с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Варианту CT4-V положен тот же мотор, форсированный до 329 л.с. и 515 Нм. А под капотом у топового исполнения CT4-V Blackwing находится битурбошестёрка объёмом 3,6 литра (479 л.с. и 603 Нм), которая может агрегатироваться как с 10АКП, так и с шестискоростной механикой.

На фото: Cadillac CT5-V Blackwing

Помимо уже упомянутого базового мотора в линейке актуального Cadillac CT5 есть ещё 3,0-литровый мотор V6, отдача которого равна 340 л.с., а максимальный крутящий момент – 549 Нм. Исполнение CT5-V получило тот же двигатель, но с увеличенной мощностью – 364 л.с. (крутящий момент остался прежним), он идёт в паре с десятиступенчатым автоматом. Варианту CT5-V Blackwing положен мотор V8 объёмом 6,8 литра, выдающий 677 л.с. мощности и 893 Нм крутящего момента (в комплект предлагаются либо 10АКП, либо 6МКП).

По данным GM Authority, марка не планирует выпускать Cadillac CT4 и CT5 нового поколения с ДВС (гибридной «начинки» у них тоже не будет). Ранее вообще предполагалось, что седаны могут покинуть модельную линейку марки (кстати, недавно GM принял решение снять с производства Chevrolet Malibu). Однако, по данным издания, седаны либо останутся, либо появятся лифтбеки, но, вероятно, нынешним четырёхдверкам на смену придут «электрички», причём подросшие в габаритах. Предполагается, что они окажутся в более высоком премиальном сегменте.

На фото: Cadillac CT4-V Blackwing

Стоит отметить, что полностью электрический кроссовер Cadillac Lyriq стал второй самой востребованной моделью бренда на американском рынке в 2024-м. Он уступил только бестселлеру Escalade. По данным CNBC, несмотря на замедление темпов «внедрения» электромобилей, в компании по-прежнему ожидают, что в текущем году на «батарейные» модели будет приходиться порядка 30-35% от общих продаж бренда. Кстати, в 2025-м в продажу поступят Escalade IQ, Vistiq и Optiq.

Напомним, в начале текущего месяца дебютировал «растянутый» внедорожник Cadillac Escalade IQL, который отличился от стандартного «зелёного» внедорожника не только габаритами, но и оформлением кормы. Стартовая цена этой модификации уже известна, она составляет 132 695 долларов (эквивалентно примерно 11,2 млн рублей по текущему курсу).