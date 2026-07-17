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  • Электрический Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe не должен был появиться на свет

Электрический Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe не должен был появиться на свет

17.07.2026 96 0 0
Электрический Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe не должен был появиться на свет

Такое заявление, по данным журнала Manager Magazin, сделал один из высокопоставленных менеджеров компании Mercedes-Benz, признавая бесперспективность дорогого электрического спорткара на рынке.

Компания Mercedes-Benz находится не в лучшей финансовой форме из-за стратегических ошибок руководства, а именно завышенных ожиданий от электромобилей и их слишком революционного дизайна. В конце прошлого года компанию покинул шеф-дизайнер Mercedes-Benz Горден Вагенер, но плоды его творчества компания будет пожинать ещё примерно два года, так как дизайн новых моделей утверждается на ранней стадии их разработки. Не все «электрички» Mercedes-Benz вышли провальными — новый CLA, например, продаётся довольно бодро, но если взять только верхний ценовой сегмент, то да — всё плохо.

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Покупатели лакшери-автомобилей сегодня решительно отворачиваются от «электричек», и ни высокие цены на бензин, ни призывы к экологической сознательности не в состоянии их переубедить. Так называемые сливки общества теперь требуют от компаний-производителей традиционных автомобильных ценностей — ревущих ДВС (желательно атмосферных), аналоговых приборов, физических переключателей и естественных ощущений от езды. Ничего этого у нового Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe нет, поэтому неудивительно, что в его успех не верят даже в самой компании.

Журнал Manager Magazin сообщает, что в совете директоров Mercedes-Benz есть разногласия по поводу того, стоило ли запускать в производство электрический Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe или нужно было отказаться от него, несмотря на высокую степень готовности. Один из руководителей прямо заявил, что «этот автомобиль не должен был появиться на свет», но в него было вложено так много средств и сил, что дело решили довести до конца.

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Премьера электрического Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe состоялась в мае этого года в Лос-Анджелесе и была какой-то отчаянно пышной, с перекрытием городских улиц, рок-концертом, фейерверком и пулом гостей из шоу-бизнеса. Мелькал на мероприятии и Брэд Питт, согласившийся (за солидный гонорар, надо полагать) стать лицом нового Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe.

Первый полностью оригинальный электромобиль от Mercedes-AMG был анонсирован ещё в 2021 году, в 2022-м его прологом стал концепт Vision AMG, а в 2025 году был представлен прототип Mercedes-AMG GT XX. Заметим, что прототип имел куда более интересный и сбалансированный дизайн, чем серийный Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, — можно только удивляться, как же так получилось.

Отзывы о дизайне нового Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe в Сети в большинстве своём не комплиментарные, хотя и не такие ужасные, как о дизайне Ferrari Luce. Сенсорный салон электрического лифтбека Mercedes-AMG тоже энтузиазма у публики не вызвал — мол, сколько можно нас кормить этими экранами, давайте уже завязывайте. Уже известно, что в будущих моделях Mercedes-Benz физических кнопок будет больше.

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Технические характеристики у Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe на фоне топовых «китайцев» кажутся заурядными: трёхмоторная силовая установка на версии GT 55 выдаёт 816 л.с., на версии GT 63 — 1169 л.с. До 100 км/ч версия GT 55 разгоняется за 2,8 с, версия GT 63 — за 2,4 с, максимальная скорость в обоих случаях ограничена на отметке 300 км/ч. Для эмоциональной вовлечённости водителя предусмотрены генератор рёва бензинового V8 и имитатор переключений передач, но такого сорта «прибамбасы» сегодня мало кого вдохновляют и служат лишь дополнительным поводом для саркастических комментариев.

В Германии Mercedes-AMG GT 55 4-Door Coupe стоит от 154 700 евро, Mercedes-AMG GT 63 4-Door Coupe — 196 350 евро.

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