04.05.2026 186 0 0
Mercedes-Benz увеличит количество физических кнопок в своих машинах, но это будет нескоро

Засилье сенсорных экранов и клавиш изрядно утомило многих клиентов Mercedes-Benz. Компания обещает исправиться, но из-за долгих циклов планирования и разработки быстрого улучшения эргономики ждать не стоит.

Помнится, ещё в феврале прошлого года шеф-дизайнер Mercedes-Benz Горден Вагенер признал, что большие сенсорные экраны стали общим местом и уже не являются мерилом крутости, но избавиться от них решительно невозможно. В декабре Гордена Вагенера уволили, пост шеф-дизайнера занял Бастиан Бауди, и вот теперь выяснилось, что окатить назад сенсорное безумие всё же возможно — не сразу, не полностью, но тем не менее.

Глава по продажам Mercedes-Benz Матиас Гайзен в недавнем интервью британскому журналу Autocar заявил, что компания продолжит использовать большие экраны в своих автомобилях, но дополнит их бо́льшим количество аппаратных клавиш, поскольку на этом настаивают клиенты. По такому пути уже пошла компания Volkswagen (в свежепредставленных хэтчбеках ID.3 Neo и ID. Polo физический клавиш стало заметно больше), но компании Mercedes-Benz может понадобиться несколько лет для массового возвращения физических клавиш в салоны своих автомобилей, так как сейчас она находится в самом разгаре внедрения последнего поколения сенсорных табло (в том числе MBUX Hyperscreen и MBUX Superscreen) и развёртывания завязанной на них операционной системы MB.OS.

Mercedes-Benz VLE

Смещение Гордена Вагенера, на которого в итоге повесили все грехи за неудачный дизайн всех последних моделей Mercedes-Benz, открыло для компании окно возможностей для изменений, но нужно понимать, что Mercedes-Benz — это не Chery, и не Geely, которые могут ежегодно полностью обновлять салоны своих ключевых моделей. Компании западного типа редко тратят на разработку новинок менее трёх лет, следующий цикл эволюции мерседесовских интерьеров находится на ранней стадии подготовки, так что в ближайшие два-три года клиентам Mercedes-Benz придётся терпеть и донашивать наследие Гордена Вагенера. Либо уходить к конкурентам, у многих из которых нынче ситуация с дизайном и эргономикой не лучше.

Mercedes-Benz CLA

Хорошим в плане эргономики примером для подражания можем назвать современные модели Hyundai и Genesis, но вряд ли клиенты Mercedes-Benz побегут к ним ради двух десятков лишних кнопок.

Грядущий электромобиль Ferrari Luce предложит ещё более интересный взгляд на баланс между цифровым и аналоговым интерфейсами — к этой новинке дизайнерам Mercedes-Benz стоит присмотреться особенно внимательно.

Mercedes-Benz S-Class

Добавим, что проблема современных интерьеров Mercedes-Benz заключается не только в сенсорных кнопках, но и в тотальной унификации: новейшие электрические Mercedes-Benz GLC и Mercedes-Benz C-Class с места водителя практически ничем не отличаются друг от друга. Различия в салонах других последних моделей Mercedes-Benz тоже приходится искать под лупой, исчезает эффект новизны, а это, мягко говоря, не способствует продажам. Поэтому добавление физических клавиш должно идти вкупе с чёткой визуальной дифференциацией салонов Mercedes-Benz хотя бы по границам классов. То, что есть сейчас, в этом смысле никуда не годится, везде по сути одно и то же.

