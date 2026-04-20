Как будто играет одна и та же пластинка: представлен Mercedes-Benz C-Class electric

В прошлую пятницу пресс-служба Mercedes-Benz опубликовала фотографии интерьера седана C-Class electric, после чего стало ясно, что он максимально унифицирован с дебютировавшим в сентябре прошлого года электрическим кроссовером Mercedes-Benz GLC with EQ Technology. Понятно, что общая платформа MB.EA — базис этой унификации, но хотя бы на уровне дизайна компания Mercedes-Benz могла придумать для электрического С-класса что-то новенькое. Могла, но не захотела. Выглядит Mercedes-Benz C-Class electric так, как будто кроссовер Mercedes-Benz GLC with EQ Technology скормили искусственному интеллекту и сказали: «Сделай то же самое, только в кузове седан».

Дефицит креатива в Mercedes-Benz чувствуется и на уровне нейминга: громоздкая приставка with EQ Technology, указывающая на электрическую силовую установку, больше применяться не будет, батарейный седан обозначен как C-Class electric, при этом родственный кроссовер GLC будет донашивать приставку with EQ Technology — как минимум, до рестайлинга. В итоге часть актуальных моделей Mercedes-Benz имеет буквы EQ в составе основного имени (например, Mercedes-Benz EQS), часть имеет приставку with EQ Technology, часть — приставку electric (помимо нового C-класса такую приставку получил новый минивэн Mercedes-Benz VLE). Одним словом, бардак.

На данный момент новый электроседан заявлен в единственной двухмоторной версии C 400 4Matic electric. Силовая установка здесь один в один как у кроссовера GLC 400 4Matic with EQ Technology: максимальная совокупная отдача электромоторов — 360 кВт (490 л.с.) и 800 Нм, максимальная рекуперативная мощность — 300 кВт. Задний электромотор — основной, он состыкован с двухступенчатым редуктором, а передний электромотор включается в работу только по мере необходимости. Разгон до 100 км/ч занимает ровно 4 с, максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч. Допустимая масса буксируемого прицепа — 1,8 т. Ёмкость батареи — 94 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 762 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки батареи — 330 кВт.

Габаритная длина Mercedes-Benz C-Class electric — 4883 мм, ширина — 1892 мм, высота — 1503 мм, колёсная база — 2962 мм. Снаряженная масса — 2460 кг. В профиль C-Class electric — типичный фастбек, то есть седан без чётко выраженного третьего объёма. В задние стойки кузова вживлены окошки, из-за чего в профиль электрический C-Class напоминает не бензинового тёзку, а младший по рангу Mercedes-Benz CLA третьего поколения. Коэффициент аэродинамического сопротивления c x у C-Class electric составляет 0,22. Объём основного багажника — 470 л, спереди есть дополнительный багажник объёмом 101 л.

В стандартном оснащении у C-Class electric пружинная подвеска: передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — независимая многорычажная. Адаптивная пневмоподвеска и полноуправляемое шасси будут предлагаться за доплату, равно как и большинство других наиболее привлекательных «фишек» — например, панорамная стеклянная крыша Sky Control, способная менять степень прозрачности и зажигать искусственные звёзды (их имитируют 162 светодиода). За матричные анимированные фары Digital Light тоже нужно доплачивать.

Салон Mercedes-Benz C-Class electric — это, как мы уже поняли в пятницу, калька с Mercedes-Benz GLC with EQ Technology: разница сводится к геометрии посадки, декору и мелким функциональным деталям вроде формы карманов в дверных картах. Передняя панель — это по сути одно большое табло в трёх разных исполнениях. Самое дорогое решение — бесшовный экран MBUX Hyperscreen с диагональю 39,1 дюйма (99,3 см). Средний вариант — трёхэкранное табло MBUX Superscreen, в которое входят 10,3-дюймовый приборный экран, 14-дюймовый центральный мультимедийно-настроечный экран и отдельный 14-дюймовый развлекательный экран для переднего пассажира. Базовый вариант — трёхэкранное табло без специального названия, где у третьего, пассажирского экрана максимально урезан функционал: на него можно вывести какую-нибудь фотографию или одну из 12 фирменных декоративных заставок, то есть, по сути, это обычная фоторамка.

Mercedes-Benz уверяет, что по части пространства для ног задний пассажиров электрический C-Class превосходит бензиновый, что неудивительно при такой колёсной базе. Вариантов отделки, как принято у Mercedes-Benz C-Class, много, среди них есть в том числе полностью веганский салон, но и натуральная кожа по-прежнему предлагается. Отдельно подчёркивается быстрый прогрев салона на морозе (в два раза быстрее, чем у седана с ДВС). Версия с кузовом универсал у C-Class electric, по слухам, будет, но пока неизвестно, когда именно.

Цена Mercedes-Benz C 400 4Matic electric пока не объявлена, но ясно, что седан будет доступнее родственного кроссовера, который стоит в Германии от 67 717 евро. Главным внешним конкурентом Mercedes-Benz C-Class electric на рынке будет дебютировавший в прошлом месяце BMW i3 нового поколения, а внутренним — вышеупомянутый Mercedes-Benz CLA, который ненамного меньше по размерам, но заметно доступнее и предлагается не только как электромобиль, но и как гибрид.