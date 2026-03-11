Mercedes-Benz VLE пришёл на смену минивэну V-класса: тяжёлый электролюкс для богатых

Премьера у Mercedes-Benz VLE вышла несколько куцая: есть только статические фотографии и нет полных технических характеристик. В частности не опубликованы точные габариты новинки, но известно, что будут две версии — стандартная длиной около 5,3 м и удлинённая 5,5-метровая. Удлинённая версия имеет вставку в районе В-стоек, корма у всех версий идентичная. Электрические версии Mercedes-Benz VLE заменят нынешний Mercedes-Benz EQV, «углеводородные» — V-Class.

Предвестником нового поколения минивэнов Mercedes-Benz стал показанный весной прошлого года в Шанхае помпезный концепт Vision V. Серийный Mercedes-Benz VLE выглядит куда менее эффектно, но он всё же сохранил основные черты концепта и в целом представляет собой типичное творение эпохи Гордена Вагенера, бывшего шеф-дизайнера Mercedes-Benz, уволенного из компании в декабре прошлого года. Минивэн имеет очень богатую светодиодную подсветку снаружи и внутри кузова. Гирлянда задних фонарей как бы огибает корму сверху, огоньки могут бегать по ней вверх-вниз, создавая причудливые световые эффекты. Коэффициент аэродинамического сопротивления с х = 0,25.

Электрические версии Mercedes-Benz VLE построены на новой модульной платформе VAN.EA (Van Electric Architecture), общей для всех будущих лёгких коммерческих электромобилей Mercedes-Benz. Платформа VAN.EA примерно на 70% унифицирована с платформой VAN.CA (Van Combustion Architecture), которая ляжет в основу «углеводородных» версий Mercedes-Benz VLE. Всё семейство будет производиться на испанском заводе Mercedes-Benz в Витории, работающем с 1954 года и недавно расширенным под выпуск лёгких коммерческих автомобилей нового поколения.

Платформа VAN.EA имеет 800-вольтовую электрическую архитектуру. На старте продаж летом этого года электрический минивэн будет доступен в двух версиях — VLE 300 electric и VLE 400 4Matic electric (любопытно, то громоздкая приставка with EQ technology, указывающая на электрическую силовую установку, больше не используется), обе оснащены литий-никель-марганец-кобальтовой батареей ёмкостью 115 кВт·ч, но позже появится более доступная версия с литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 80 кВт·ч. Весит электрический VLE порядка трёх тонн, из них почти 700 кг приходятся на батарею.

Версия VLE 300 electric одномоторная переднеприводная мощностью 203 кВт (276 л.с.), на одной зарядке она может проехать более 700 км по циклу WLTP. Двухмоторная полноприводная версия VLE 400 4Matic electric располагает мощностью более 300 кВт (408 л.с.) и способна разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с, её запас хода на одной зарядке в пресс-релизе не указан. В оснащении заявлены регулируемая по высоте в пределах 40 мм адаптивная пневмоподвеска Airmatic и полноуправляемое шасси: задние колёса могут поворачиваться на угол до семи градусов, благодаря чему диаметр разворота стандартной версии минивэна составляет всего 10,9 м.

В салоне Mercedes-Benz VLE может быть 6,7 либо 8 мест, доступны несколько вариантов кресел разного уровня комфортности. Часть кресел можно демонтировать и оставить в гараже, для удобства их перемещения предусмотрены колёсики. По салону кресла перемещаются с помощью электроприводов, причём управлять ими можно дистанционно через специальное приложение на смартфоне. Объём багажника в зависимости от числа и расположения сидений варьируется в диапазоне от 795 до 4078 л. Стекло багажной двери можно открывать независимо от самой двери.

Передняя панель имеет типовое мерседесовское табло MBUX Superscreen, приборный экран здесь 10,25-дюймовый, центральный настроечно-мультимедийный — 14-дюймовый, а для переднего пассажира в виде опции доступен собственный развлекательный 14-дюймовый экран. Опция для водителя — проекционный 23,1-дюймовый экран. Между передними сиденьями может быть пустота либо высокий центральный тоннель. Для задних пассажиров предусмотрен 31,3-дюймовый развлекательный экран на потолке, на нём можно даже запускать видеоигры. Топовая аудиосистема Burmester насчитывает 22 громкоговорителя. Электронных ассистентов водителя будет много, но среди них не будет автопилота 3 уровня — Mercedes-Benz и BMW от него дружно отказались.

Цены на Mercedes-Benz VLE пока не объявлены, но ожидается, что базовая на данный момент версия VLE 300 electric будет стоить около 80 000 евро. Версия VLE 400 4Matic electric со всеми комфортными опциями может стоит и 150 000 евро, а пока не представленный Mercedes-Benz VLS будет ещё дороже — он, скорее всего, будет предлагаться только в удлинённом кузове.