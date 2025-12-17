28 лет спустя: шеф-дизайнер Mercedes-Benz Горден Вагенер всё-таки уходит в отставку

Бизнес ×
17.12.2025 204 1 0
«Наконец-то!», — воскликнут многие поклонники Mercedes-Benz и будут по своему правы, но давайте признаем — были в эпоху Гордена Вагенера у Mercedes-Benz прекрасные модели, и немало.

Горден Вагенер — это действительно эпоха: 28 лет в компании Mercedes-Benz, из них 17 на посту шеф-дизайнера. Вагенер родился в Эссене (Германия) 3 сентября 1968 года, то есть сейчас ему 57 лет. Профессию дизайнера он получил в Университете Дуйсбурга-Эссена и в Королевском колледже искусств в Лондоне, первые шаги как специалист сделал в компаниях Volkswagen, Mazda и General Motors. На работу в Mercedes-Benz Вагенер пришёл в 1997 году, до своей нынешней должности заведующего всем дизайном компании он дорос в 2008 году, прежде её занимал Петер Пфайффер.

Дизайн Mercedes-Benz эпохи Пфайффера был по большей части инженерным — такой подход очень нравится ортодоксальным поклонникам немецкой марки. Вагенер привнёс в облик Mercedes-Benz чувственность, отразившуюся в фирменном стиле Sensual Purity, долго с ним игрался, ища разные способы его выражения, порой весьма, мягко говоря, дискуссионные.

Получается, что облик всех современных Мерседесов — это если не личное творчество Гордена Вагенера, то его прямая ответственность как руководителя огромной команды дизайнеров Mercedes-Benz. С трудом отличимые друг от друга С-класс и Е-класс второй половины 2010-х увидели свет с одобрения Гордена Вагенера, равно как и провалившиеся на рынке рыбообразные электромобили EQ. Унифицированные салоны с сенсорными экранами — тоже на совести Вагенера, притом что в начале этого года он признался, что эти экраны стали общим местом и всех порядком утомили.

Горден Вагенер и концепт Mercedes-Benz Vision One-Eleven

Последним манифестом от Гордена Вагенера на посту шеф-дизайнера Mercedes-Benz стало роскошное концептуальное купе Mercedes-Benz Vision Iconic (показано на заглавной фотографии), предвещающее новое поколение S-класса. С учётом того, что цикл разработок новых моделей в современных западных автомобильных компаниях длится не менее трёх лет, можно ожидать, что все новые Мерседесы, которые мы увидим до 2028 года включительно, будут так или иначе «срежиссированы» Горденом Вагенером, и только потом мы сможем полноценно оценить результаты труда его преемника.

Преемником назначен 41-летний Бастиан Бауди, тоже уроженец Германии и действующий глава отдела дизайна Mercedes-AMG, то есть подчинённый Вагенера. Удивительно, но на медиа-сайте Mercedes-Benz пока нет ни одной фотографии Бауди, поэтому мы вам его не покажем. Горден Вагенер покинет компанию 31 января 2026 года, на следующий день, то есть 1 февраля, Бастиан Бауди официально вступит в должность шеф-дизайнера Mercedes-Benz.

Причины отставки Вагенера не раскрываются — сказано только, что он уходит по собственному желанию, чтобы продолжить свой творческий путь в другом месте. Чем будет дальше заниматься Вагенер, пока неизвестно, на пенсию ему ещё рано. Возможно, Вагенер откроет собственное дизайн-бюро или уйдёт работать в фэшн-индустрию, где у него большие связи и большие интересы. На посту шеф-дизайнера Mercedes-Benz Горден Вагенер также успел проявить себя как архитектор: он курировал проекты элитных жилых комплексов Mercedes-Benz Places в Дубае и Майами.

Жилой комплекс Mercedes-Benz Places в Майами — гордость Гордена Вагенера и часть стратегии диверсификации бизнеса Mercedes-Benz: немецкая компания хочет продавать не только роскошные автомобили, но и роскошный образ жизни, в том числе недвижимость в стиле Mercedes-Benz.
За последние 17 лет компания Mercedes-Benz выпустила сотни различных моделей, и наверняка каждый найдёт среди них симпатичные и даже красивые. Мы бы выделили спорткары Mercedes-Benz SLS AMG и Mercedes-AMG GT первого поколения, а также ныне уже почти забытые купеобразные седаны и универсалы Mercedes-Benz CLS. Короче говоря, при всех очевидных неудачах Вагенера не стоить вспоминать только плохое и злорадствовать по поводу его отставки, чёрные и белые полосы есть на пути любого творческого человека, это нормально, это и есть жизнь.

бизнес Mercedes-Benz

 

1 комментарий
17.12.2025 21:26
Andrey Marukhin Last Marsianin

Спасибо за хардтопы!

