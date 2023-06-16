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  • Mercedes-Benz Vision One-Eleven: ретро-стиль, цифровая оптика и пара электромоторов

Mercedes-Benz Vision One-Eleven: ретро-стиль, цифровая оптика и пара электромоторов

16.06.2023 63 0 0

Немецкая компания представила концептуальный спорткар, который представляет собой «переосмысленную икону» C111.

Mercedes-Benz пару дней назад опубликовал несколько тизеров своего нового концепта, который призван отдать должное истории бренда. Речь идёт об оригинальном шоу-каре C111, который дебютировал ещё в 1969 году в рамках Франкфуртского автосалона. За следующие десять лет немецкий производитель представил ряд версий этого шоу-кара с постепенно эволюционирующим дизайном. Последним оказался концептуальный спорткар Mercedes-Benz C111-IV, который был выпущен в единственном экземпляре в 1979 году. Эти среднемоторные спорткары оснащались роторно-поршневым двигателем, турбодизелем и бензиновым V8 (в зависимости от года выпуска).

На фото: концепт Mercedes-Benz Vision One-Eleven

Теперь в компании решили продолжить эту концептуальную линейку и представили шоу-кар Vision One-Eleven, причём в качестве «иконы для переосмысления» разработчики выбрали Mercedes-Benz C111-II: шесть прототипов, оснащённых роторными двигателями Ванкеля, было выпущено в течение в 1970-1971 годов.

Новый концепт перенял у оригинала насыщенный оранжевый оттенок для окраса кузова, кроме того, концепт получил необычный чёрный обвес по периметру кузова и таким же цветом выделенные отверстия воздухозаборника, расположенного в капоте. Ещё у его дверей тоже конструкция «крылья чайки». В длину Vision One-Eleven вытянулся на 4060 мм, а его высота составляет 1170 мм. Его отличают мускулистые колёсные арки, диски большого диаметра, обутые в низкопрофильную резину, сильно наклонённое лобовое стекло и покатая крыша, которые помогают создавать обтекаемый силуэт.

На фронтальной части нового шоу-кара Mercedes-Benz находится цифровая панель в форме эллипса со светящейся рамкой по контуру. По бокам расположены «пиксельные» круглые фары (подобное оформление было и у «оригинала», правда, с привычным воздухозаборником между фарами).

Корма получила подобную овальную матричную панель с выведенным на дисплей изображением круглых же фонарей. При желании, изображение на этом внешнем экране можно менять, к примеру, в тизере на корме было написано наименование концепта – One-Eleven.

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Оформление салона получило некий налёт «ретро» за счёт серебристого оформления кресел и интерфейса большого табло, более подходящего DeLorean из кинофраншизы «Назад в будущее», оно включает в себя и тачскрин мультимедийной системы, расположенный по центру цифровой передней панели. При этом от концепта Mercedes-Benz C111-II интерьер ничего не позаимствовал. На штурвале, который расположен на месте традиционного рулевого колеса, находятся различные кнопки для управления функциями спорткара.

Как рассказали в Mercedes-Benz, концепт Vision One-Eleven получил два электромотора нового поколения (они имеют осевой магнитный поток) разработки британской компании Yasa, которая принадлежит немецкому автопроизводителю с лета 2021 года. Ещё в состав его остановки входит тяговая батарея с цилиндрическими ячейками и иной системой жидкостного охлаждения. Информацию о показателях шоу-кара в Мерседесе не обнародовали.

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