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  • Mercedes-Benz готовит концепт «переосмысленной иконы» C111: первые тизеры

Mercedes-Benz готовит концепт «переосмысленной иконы» C111: первые тизеры

14.06.2023 179 0 0

Немецкая компания пока не рассказала, когда именно пройдёт презентация шоу-кара, который, очевидно, получит ретро-дизайн.

Многие автопроизводители гордятся своим легендарным прошлым. Так, летом прошлого года марка Hyundai продемонстрировала шоу-кар N Vision 74, который получил оформление в стиле концепта Pony Coupe образца 1974 года, который был разработан известным итальянским дизайнером Джорджетто Джуджаро. Теперь по подобному пути планирует пойти Mercedes-Benz: немецкий производитель анонсировал концепт C111.

Тизеры нового концепта Mercedes-Benz C111

Мерседес в своих аккаунтах в соцсетях опубликовал несколько тизеров будущего шоу-кара. В компании новинку называют «переосмысленной иконой»; по сути, она будет представлять собой современный взгляд на концепт C111: оригинал дебютировал ещё в 1969 году на Франкфуртском автосалоне. У того шоу-кара был большой передний свес и «скромный» задний. Модель получила двери с конструкцией «крылья чайки», покатый капот, заострённый «передок», подъёмные фары, большой воздухозаборник и крупный логотип в виде трёхлучевой звезды.

Тизеры нового концепта Mercedes-Benz C111
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Тизеры нового концепта Mercedes-Benz C111
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Тизеры нового концепта Mercedes-Benz C111
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Тизеры нового концепта Mercedes-Benz C111
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В последующее десятилетие немецкая марка представила несколько версий этого шоу-кара с постепенно эволюционирующим дизайном. Последним на тот момент стал концептуальный спорткар Mercedes-Benz C111-IV, который был выпущен в единственном экземпляре в 1979 году.

На фото: Mercedes-Benz C111-II (выпущен в 1970 году)

Теперь в компании готовят новый вариант «переосмысления» оригинального C111. Судя по тизерам, модель получит оформление в ретро-стиле. На них видно, что задняя часть автомобиля получит большой овальный цифровой дисплей (вероятно, во всю ширину кормы). Отметим, визуально этот элемент напоминает корму концептов 70-х годов. Ещё видны круглые задние фонари, состоящие из пикселей, которые являются отсылкой к классическому шоу-кару C111-II (был представлен в 1970-м).

Никаких подробностей о «начинке» нового концепта Mercedes-Benz C111 пока нет. Можно предположить, что у «переосмысленного» современного шоу-кара техника окажется полностью электрической. Напомним, у марки сейчас есть собственное «зелёное» семейство EQ, а у некоторых моделей имеются «заряженные» версии, подготовленные подразделением Mercedes-AMG. Какими окажутся показатели новинки, пока не ясно; стоит напомнить, что концепт 1979 года с битурбомотором V8 мог разогнаться до 402 км/ч.

На фото: салон Mercedes-Benz C111-II

Тем временем Mercedes-Benz продолжает развивать и свою линейку лёгкого коммерческого транспорта. Так, в середине прошлого месяца Kolesa.ru сообщал о том, что компания анонсировала платформу Van.EA – это новая электрическая «тележка», которая, по плану, дебютирует в 2026 году. Известно, что у базовых версий «зелёных» вэнов будет передний привод, а за доплату предложат двухмоторную силовую установку.

Тогда же производитель опубликовал первый тизер обновлённого V-Class, а немногим позже частично замаскированный прототип будущего посвежевшего фургона попался в объективы фотошпионов в ходе дорожных тестов.

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