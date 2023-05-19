Недавно производитель показал один тизер будущей новинки, на котором можно было разглядеть только переднюю часть вэна.

Немецкая компания начала производство Mercedes-Benz V-Class в 1996 году, с тех пор модель сменила три поколения, актуальный пассажирский вэн (у фургона название Vito) вышел на рынок ещё в 2014 году. Модель пережила рестайлинг в начале 2019-го; позже, летом того же года был представлен серийный вариант полностью электрической версии, которая получила собственное название – EQV (фургон – e-Vito).

На фото: прототип обновлённого Mercedes-Benz V-Class

Сейчас Mercedes-Benz занимается разработкой обновлённых моделей лёгкой коммерческой линейки: пережившие плановый рестайлинг автомобили, по плану, должны дебютировать этим летом. Ожидается, что посвежевшие вэны семейства в ходе рестайлинга получат изменённую внешность, а также другой интерьер и последнюю версию информационно-развлекательной системы MBUX.



Несколько дней назад немецкая марка опубликовала тизер обновлённого V-Class. Напомним, на этом снимке оказалась запечатлена передняя часть будущей новинки. Судя по этому изображению, посвежевшая модель обзаведётся радиаторной решёткой большего размера, кроме того, у неё, очевидно, будет пересмотренная светодиодная головная оптика, а также новый передний бампер с воздухозаборниками, оформленными в стиле AMG-версий. Предполагается, что рестайлинг позволит V-Class стать ближе по стилю к актуальному модельному ряду «легковушек» Mercedes-Benz.



Теперь обновлённый Mercedes-Benz V-Class проехался на камеру: прототип будущего посвежевшего вэна поймали в ходе тестов на дорогах общего пользования в южной части Европы. Снимками с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es. Автомобиль пока что частично «спрятан» с помощью маскировочной плёнки. Она практически полностью закрывает переднюю часть (кроме капота), а также фонари и задний бампер.



И если передняя часть уже показалась на тизере, то корму рестайлингового бизнесвэна мы пока не видели. Предполагается, что фонарям оставят прежнюю или похожую вертикальную форму, а вот их «начинка» и графика будут новыми. Нижнюю часть заднего бампера очевидно тоже ждёт порция изменений. Боковины и крыша с рейлингами, вероятно, останутся без изменений.



В салон фотошпионы заглянуть пока не смогли. Ожидается, что обновлённый V-Class получит совершенно новую переднюю панель с двумя дисплеями диагональю 10,25 дюйма (один из них – виртуальная «приборка», второй – тачскрин фирменной мультимедиа). Вероятно, на центральной консоли будет дополнительная сенсорная панель для управления различными функциями автомобиля.



Тизер обновлённого Mercedes-Benz V-Class

По информации издания, посвежевший Mercedes-Benz V-Class будет предлагаться в Европе только с дизельными моторами (причём без какой-либо, даже минимальной электрификации). Всем вариантам будет положена девятиступенчатая ​​автоматическая коробка передач; доступна полноприводная система 4Matic. Ожидается, что обновлённый бизнесвэн появится на европейском рынке весной 2024 года.

