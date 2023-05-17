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  • Mercedes-Benz опубликовал тизер обновлённого V-Class и анонсировал платформу Van.EA

Mercedes-Benz опубликовал тизер обновлённого V-Class и анонсировал платформу Van.EA

17.05.2023 71 0 0

Новая электрическая «тележка», предназначенная для лёгких коммерческих автомобилей немецкого бренда, дебютирует в 2026 году.

Компания Mercedes-Benz выпускает V-Class с 1996 года, с тех пор модель сменила три поколения, актуальный вэн (фургон имеет название Vito) вышел на рынок ещё в 2014-м. Рестайлинг модель пережила в начале 2019-го, а летом того же года был представлен и серийный вариант полностью электрической версии под собственным названием EQV (у фургона имя e-Vito). Теперь коммерческие автомобили готовятся к очередному плановому обновлению – их покажут грядущим летом.

На фото: актуальный Mercedes-Benz EQV

Предполагается, что вэны Mercedes-Benz в ходе рестайлинга получат иной дизайн экстерьера, а также посвежевший интерьер с современной версией информационно-развлекательной системы MBUX. Компания пока что опубликовала всего один тизер обновлённого V-Class: на снимке запечатлена передняя часть будущей новинки.

Тизер обновлённого Mercedes-Benz V-Class

Судя по изображению, обновлённый вэн получит заметно увеличенную решётку радиатора, пересмотренную светодиодную головную оптику, а также новый передний бампер с воздухозаборниками, оформленными в стиле AMG-версий. Ожидается, что в салоне на передней панели будет два больших дисплея мультимедийного комплекса MBUX. Рестайлинг позволит V-Class стать ближе по стилю к актуальному модельному ряду «легковушек» Mercedes-Benz.

Ещё немецкий производитель анонсировал новую электрическую модульную платформу Van.EA, которая предназначена для лёгких коммерческих автомобилей. В компании рассказали, что она дебютирует в 2026 году. У базовых версий этих «зелёных» вэнов будет передний привод, при этом опционально предложат двухмоторную силовую установку (в систему войдёт ещё один электромотор, расположенный на задней оси).

Подробностей о «начинке» пока практически нет. Известно, что моделям предложат разные тяговые батареи, однако их ёмкость в компании не обнародовали. В Mercedes-Benz только пообещали, что объём аккумуляторов станет меньше, тогда как показатели дальнобойности вэнов окажутся выше. По предварительным подсчётам, у пассажирских бизнесвэнов на версии «тележки» Van.EA-P запас хода на одной зарядке составит около 500 км.

Известно, что новая электрическая «тележка» ляжет в основу пассажирских бизнесвэнов, их роль на сегодняшний день исполняют упомянутые Mercedes-Benz V-класс и EQV; а также грузовых фургонов, то есть аналоги коммерческих автомобилей Vito и Sprinter. Какая именно модель первой «примерит» новую платформу в 2026 году, в компании пока не уточнили.

Согласно стратегии развития Mercedes-Benz, в структуре продаж легких коммерческих моделей марки на долю электромобилей должно приходиться более 50% уже к 2030 году (для 2026-го планка установлена на уровне 20%). «Зелёные» вэны на новой платформе будут выпускать на заводах в Польше, Испании и Германии.

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