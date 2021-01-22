Легендарный DeLorean: 40-летний юбилей и возможное возвращение в виде электромобиля

DeLorean DMC-12 прославился благодаря кинотрилогии «Назад в будущее», где снялся в роли машины времени. У этого купе огромная армия поклонников по всему миру, а других моделей из-за трагической судьбы Джона Захарии Делореана (о нём в США сняты два фильма) названная его именем компания не выпустила. Стив Уайн, ставший владельцем марки DeLorean в 90-х годах прошлого века, бережно хранит её наследие, занимается обслуживанием и реставрацией оставшихся на ходу экземпляров DMC-12.
В 2016 году Уайн заявил о намерении возобновить выпуск DMC-12 из имеющихся у него запчастей и кузовов из нержавеющей стали. К такому решению его побудил принятый Конгрессом США специальный закон для малотиражных автопроизводителей: он разрешает в обход современных требований безопасности возобновить малыми тиражами (не более 325 шт. в год) выпуск моделей, снятых с производства не менее 25 лет назад. Уайн планировал снабдить DMC-12 новым, более мощным двигателем, современными тормозами и модернизированной подвеской, но при этом пообещал не трогать культовый дизайн модели.
Увы, имплементация закона Национальным управлением безопасностью дорожного движения (NHTSA), которое подконтрольно Минтрансу США, затянулась на годы. SEMA (Ассоциация производителей дополнительного оборудования), под эгидой которой проходит знаменитая тюнинг-выставка, даже подала в суд на Минтранс за то, что он тормозит внедрение закона, и вот только недавно NHTSA, наконец, выпустило долгожданное постановление, позволяющее DeLorean Motor Company возобновить производство.
Но в сообщении компании от 20 января сказано, что уже слишком поздно: бензиновый двигатель, который планировалось устанавливать на возрождённый DMC-12 (его поставщика компания так и не назвала), уже в 2022 году перестанет соответствовать требуемым экологическим нормам, и затевать бизнес-проект на столь короткий период смысла нет. Вдобавок из-за пандемии COVID-19 компания потеряла некоторых поставщиков ключевых комплектующих — некоторые разорились, другие были поглощены более крупными конкурентами. Инженеры и мастера, которых планировалось привлечь к проекту возрождения DMC-12, уже нашли другую работу.
В общем, по сути, проект возрождения DeLorean DMC-12 надо начинать с чистого листа — именно этим компания сейчас и занимается. Силовую установку теперь планируется сделать электрической, в соответствии с главным трендом современного автопрома. В качестве примера приводится электрическая версия классического спорткара AC Cobra. Никаких сроков реализации проекта не названо и сказано, что многое будет зависеть от решений администрации нового американского президента Джозефа Байдена — как он будет поддерживать бизнес в продолжающуюся пандемию COVID-19.
Между тем 21 января студия Italdesign, входящая сегодня в структуру концерна Volkswagen, опубликовала в соцсетях тизер нового DeLorean с пометкой 2021. Что это значит, пока можно только гадать — в пресс-релизе DeLorean Motor Company никакой ссылки на Italdesign нет. Джорджетто Джуджаро, основатель студии, является автором дизайна DeLorean DMC-12, но с 2015 года он в студии не работает и сейчас в месте с сыном Фабрицио творит в собственной новой студии GFG Style.
Десять лет назад Italdesign сделала единичный электромобиль на базе DeLorean DMC-12, но на тизере явно не он, а другая машина, с более пухлыми бёдрами и округлыми формами. Возможно, Italdesign разработала ещё одни разовый концепт к юбилею модели, а может, это и есть прототип нового серийного DeLorean. Как говорится, будем следить за развитием событий.
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