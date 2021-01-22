Легендарный DeLorean: 40-летний юбилей и возможное возвращение в виде электромобиля

Компания DeLorean Motor Company, которой сегодня владеет американский предприниматель Стив Уайн, из-за пандемии COVID-19 так и не возобновила выпуск своей единственной модели — купе DMC-12. В свежем обращении к поклонникам и клиентам компания сообщила, что будущего у проекта возрождения DMC-12 с двигателем внутреннего сгорания нет и теперь DeLorean рассматривает возможность перевода легендарной машины на электрическую тягу. Студия Italdesign между тем опубликовала тизер некоего абсолютно нового DeLorean.

DeLorean DMC-12 прославился благодаря кинотрилогии «Назад в будущее», где снялся в роли машины времени. У этого купе огромная армия поклонников по всему миру, а других моделей из-за трагической судьбы Джона Захарии Делореана (о нём в США сняты два фильма) названная его именем компания не выпустила. Стив Уайн, ставший владельцем марки DeLorean в 90-х годах прошлого века, бережно хранит её наследие, занимается обслуживанием и реставрацией оставшихся на ходу экземпляров DMC-12.

В 2016 году Уайн заявил о намерении возобновить выпуск DMC-12 из имеющихся у него запчастей и кузовов из нержавеющей стали. К такому решению его побудил принятый Конгрессом США специальный закон для малотиражных автопроизводителей: он разрешает в обход современных требований безопасности возобновить малыми тиражами (не более 325 шт. в год) выпуск моделей, снятых с производства не менее 25 лет назад. Уайн планировал снабдить DMC-12 новым, более мощным двигателем, современными тормозами и модернизированной подвеской, но при этом пообещал не трогать культовый дизайн модели.

DeLorean DMC-12 EV

Увы, имплементация закона Национальным управлением безопасностью дорожного движения (NHTSA), которое подконтрольно Минтрансу США, затянулась на годы. SEMA (Ассоциация производителей дополнительного оборудования), под эгидой которой проходит знаменитая тюнинг-выставка, даже подала в суд на Минтранс за то, что он тормозит внедрение закона, и вот только недавно NHTSA, наконец, выпустило долгожданное постановление, позволяющее DeLorean Motor Company возобновить производство.



Но в сообщении компании от 20 января сказано, что уже слишком поздно: бензиновый двигатель, который планировалось устанавливать на возрождённый DMC-12 (его поставщика компания так и не назвала), уже в 2022 году перестанет соответствовать требуемым экологическим нормам, и затевать бизнес-проект на столь короткий период смысла нет. Вдобавок из-за пандемии COVID-19 компания потеряла некоторых поставщиков ключевых комплектующих — некоторые разорились, другие были поглощены более крупными конкурентами. Инженеры и мастера, которых планировалось привлечь к проекту возрождения DMC-12, уже нашли другую работу.

DeLorean DMC-12 EV

В общем, по сути, проект возрождения DeLorean DMC-12 надо начинать с чистого листа — именно этим компания сейчас и занимается. Силовую установку теперь планируется сделать электрической, в соответствии с главным трендом современного автопрома. В качестве примера приводится электрическая версия классического спорткара AC Cobra. Никаких сроков реализации проекта не названо и сказано, что многое будет зависеть от решений администрации нового американского президента Джозефа Байдена — как он будет поддерживать бизнес в продолжающуюся пандемию COVID-19.



Между тем 21 января студия Italdesign, входящая сегодня в структуру концерна Volkswagen, опубликовала в соцсетях тизер нового DeLorean с пометкой 2021. Что это значит, пока можно только гадать — в пресс-релизе DeLorean Motor Company никакой ссылки на Italdesign нет. Джорджетто Джуджаро, основатель студии, является автором дизайна DeLorean DMC-12, но с 2015 года он в студии не работает и сейчас в месте с сыном Фабрицио творит в собственной новой студии GFG Style.



Десять лет назад Italdesign сделала единичный электромобиль на базе DeLorean DMC-12, но на тизере явно не он, а другая машина, с более пухлыми бёдрами и округлыми формами. Возможно, Italdesign разработала ещё одни разовый концепт к юбилею модели, а может, это и есть прототип нового серийного DeLorean. Как говорится, будем следить за развитием событий.

