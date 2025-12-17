ЕС официально отменяет запрет ДВС в 2035 году, но проблем от этого меньше не станет

Еврокомиссия вчера выкатила официальное предложение отменить принятый в 2023 году закон о введении в 2035 году запрета на продажу на территории ЕС новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающими на ископаемом топливе. Между тем цель полностью «озеленить» Европу к 2050 году остаётся в силе, поэтому пока автопроизводители, заинтересованные в европейском рынке, лишь получили отсрочку даты полного прощания с ДВС. Оставшиеся годы до этого прощания будут, мягко говоря, нелёгкими.

О том, что бана новых машин с ДВС в Европе в 2035 году не будет, стало известно ещё в начале декабря из уст представителей Еврокомиссии, теперь же на сайте этого высшего органа исполнительной власти Евросоюза опубликован соответствующий проект нового закона, который после нескольких циклов согласования должен быть утверждён Европейским парламентом.

Итак, поскольку речь идёт пока именно о законопроекте, то подробно разжёвывать его мы не будем, дождёмся окончательного варианта, но перечислим указанные в предложении Еврокомиссии ключевые позиции.

Цель ЕС достичь полной углеродной нейтральности к 2050 году остаётся в силе, поэтому формально для автопроизводителей дата полного запрета машин с ДВС просто сдвигается с 2035 на 2050 год. В реальности с вероятностью 99,9% можно ожидать, что никакой полной углеродной нейтральности к 2050 году в Европе не будет и близко, эту утопическую концепцию тоже придётся отменять, просто пока не пришло время. Пока чиновники ЕС делают то, что они умеют лучше всего, — тянут резину и забалтывают реальные проблемы, подменяя их своими натужными представлениями о новом дивном мире без антропогенных выбросов CO 2 .

К 2035 году, согласно новому предложению Еврокомиссии, автопроизводители, ведущие бизнес на территории ЕС, будут обязаны снизить уровень выбросов CO 2 своих автомобилей на 90% по сравнению с уровнем 2021 года, а оставшиеся 10% нужно будет компенсировать через использование в ДВС синтетического и биотоплива (например, HVO вместо солярки для дизелей), а также через использование экологически чистых сталей (в том смысле, что при производстве таких сталей должны быть сведены к минимуму выбросы CO 2 ).

Конкретных технических требований в силовым установкам у Еврокомиссии нет — автопроизводители могут использовать любые, даже самые экзотические конструкции, лишь бы выполнялись целевые показатели по выбросам CO 2 , а тех, кто не будет их выполнят, планируется люто штрафовать на миллиарды евро.

Таким образом в ближайшие годы власти ЕС продолжат насаждать своему населению электромобили, без которых достичь снижения выбросов CO 2 на 90% будет невозможно.

Одной из ключевых мер стимулирования продаж новых «электричек» станет новая категория бюджетных электромобилей, для которых будут снижены требования к системам безопасности. Как такие электромобили могут выглядеть на практике, недавно продемонстрировал концепт Dacia Hipster. Прежде перспективная категория бюджетных электромобилей именовалась E-car, но в проекте Еврокомиссии такое название не используется, вместо него в тексте фигурирует словосочетание Small Affordable Cars и указано, что габаритная длина таких машин не должна превышать 4,2 м. Прочие технические параметры пока не раскрыты, но их планируется определить достаточно скоро — в течение следующего года.

Еврокомиссия планирует потратить 1,8 млрд евро на поддержку производства аккумуляторных батарей и ячеек на территории ЕС, из них 1,5 млрд евро будут розданы заинтересованным компаниям в виде беспроцентных кредитов. Также автопроизводителям обещано снижение административной нагрузки со стороны регулирующих органов, что приведёт к расчётной экономии в 706 млн евро в год — во столько чиновники оценивают своё пагубное влияние.

В целом бурной радости от послаблений у автопроизвоителей, для которых рынок ЕС является ключевым, не наблюдается, а компания Volvo Cars и вовсе выступает против таких послаблений, так как сделала ставку на полный переход на электромобили и планировала в 2035 году прекратить выпуск с моделей с ДВС.

Облечение для главных игроков автомобильной отрасли в Европе настанет только тогда, когда общая стратегия декарбонизации будет признана большой ошибкой или, что гораздо честнее, большой аферой, но до этого ещё очень далеко, так что пока автопроизвоодителям остаётся запастись терпением и финансовой подушкой пожирнее.

