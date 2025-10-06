Dacia Hipster: попытка переизобрести народный автомобиль в современных реалиях

Румынская марка Dacia, входящая в состав Renault Group, представила концепт Hipster — это маленький, вместительный, очень практичный и очень дешёвый электромобиль, который имеем высокие шансы в ближайшие годы стать серийным.

В 2026 году Dacia представит новый электромобиль с ценой менее 18 000 долларов в базовой комплектации, а Hipster — это следующий шаг вниз, его минимальная цена в серийном виде может составить 15 000 евро или даже ещё меньше. Hipster можно также считать первым откликом на инициативу Еврокомиссии по созданию новой категории бюджетных электромобилей, известную на данный момент как E-car. Электромобили, относящиеся к этой категории, будут иметь некоторые ограничения в части технических характеристик (например, максимальная скорость может быть ограничена на отметке 90 км/ч), зато требования к системам безопасности будут существенно ниже, чем у полноценных автомобилей, что и позволит снизить цены.

Предложение создать категорию E-car — это ответ европейских властей на очевидный кризис автомобильной отрасли: она стала слишком зарегулированной, из-за чего растут цены, доступных новых автомобилей собственного производства на рынке становится всё меньше, дефицит спешат закрыть китайские автопроизводители, стремительно наводняющие европейский рынок, несмотря на повышенные пошлины в отношении электромобилей китайского производства. Разработка Dacia Hipster началась ещё до выдвижения инициативы E-car, но он ей в целом соответствует, тем более что конкретные параметры категории E-car и сроки её внедрения пока не определены.

Габаритная длина Dacia Hipster составляет всего 3 м, ширина — 1,55 м, высота — 1,53 м. Дизайн можете оценить по фотографиям и рендерам: Hipster — это кирпичик с расставленными по углам колёсами и плоскими стёклами. Ради максимального удешевления конструкции у боковых дверей нет стеклоподъёмников — вместо них установлены сдвижные форточки, а задние светодиодные фонари не имеют собственных защитных корпусов и прячутся под стеклом верхней секции багажной двери. Весит Hipster менее 800 кг.

14-дюймовые колёса с «зубастыми» шинами и практически сведённые на нет свесы кузова намекают на хороший оффроудный потециал концепта, но едва ли от него можно ждать полный привод. Технические характеристики на данный момент не раскрыты, известно лишь, что они будут достаточно скромными. Сказано, что заряжать батарею придётся два раза в неделю с учётом того, что редкий европеец проезжает на своём электромобиле более 40 км в сутки, то есть можно сделать вывод, что запас хода на одной зарядке составит 100-120 км.

Узенький салон Hipster рассчитан максимум на четверых, спинки и подушки представляют собой конструкцию, напоминающую гамак — трубчатый каркас и натянутая на него ткань. Задние подголовники крепятся к задним стойкам кузова для удобства увеличения скромного багажника: если сложить задний диван, то объём багажника вырастет с 70 до 500 л.

В конструктивистскую на вид переднюю панель вмонтированы две фронтальные подушки безопасности, боковых подушек не предусмотрено, но разработчики обещают достойную защиту при боковых ударов благодаря новому прочному, полученному из вторсырья композиту Starkle. Роль ключа и мультимедийной системы будет выполнять смартфон водителя. Аудиосистема представляет собой навесную колонку, закреплённую на передней стойке кузова с помощью фирменного крепления YouClip, всего в салоне предусмотрены 11 таких креплений для различных аксессуаров.

Разработка серийного Dacia Hipster начнётся, очевидно, после утверждения параметров категории E-car. Европейские власти со своей стороны обещают не тянуть с этим вопросом — ожидается, что в течение года всё будет решено, и производители соответственно поймут, что нужно делать. Быть может, концепцию и конструкцию Hipster после этого придётся существенно изменить.