Audi представила двигатель V6 TDI EA897evo4: электронаддув и питание пищевыми отходами

28.11.2025 127 0 0
Компания Audi модернизировала свой заслуженный 3,0-литровый турбодизель, чтобы он лучше тянул и выбрасывал меньше вредных выбросов в атмосферу. Для этого инженерам пришлось отрядить ему в помощь сразу три 48-вольтовых электромотора и перевести на питание экологически чистым замененителем солярки — топливом HVO (hydrotreated vegetable oil). Первыми двигатель V6 TDI EA897evo4 получат актуальные Audi Q5 и Audi A6.

Двигатель EA897 в строю с 2010 года, и компания Audi пока не собирается с ним расставаться, так как многие европейцы по-прежнему считают дизель лучшим выбором для премиального автомобиля (на непремиальных нынче уж больно плохой баланс цены/мощности). На этой неделе представлена четвёртая эволюция этого двигателя — Audi V6 TDI EA897evo4. Собственно, это уже даже не отдельный двигатель, а целая низковольтная гибридная система, в составе которой много компонентов.

Модернизированному турбодизелю помогают сразу три 48-вольтовых электромотора. Первый — это стартер-генератор, связанный с коленвалом ремённой передачей, он отвечает за запуск двигателя и генерирует электроэнергию для буферной батареи. У кроссовера Audi Q5 эта батарея расположена прямо над задней подвеской, у Audi A6 — в заднем свесе. Ёмкость батареи в пресс-релизе не указана, но для ориентира скажем, что в Audi A6 с 2,0-литровым турбодизелем в составе похожей гибдирной системы эта ёмкость составляет 1,7 кВт·ч. Питание батареи от внешнего источника не предусмотрено.

Второй электромотор вращает крыльчатку, создающую избыточное давление на впуске, — проще говоря, это электронаддув и работает он в тандеме с обычным турбокомпрессором с изменяемой геометрией. Audi применяла электронаддув и раньше, на моделях S4, S6 и SQ5, но в данном случае он не просто компенсирует так называемую трубояму, а работает постоянно вместе с турбокомпрессором и может получать от него уже сжатый воздух для ускорения раскручивания крыльчатки. Такая параллельная схема, как утверждает Audi, более эффективна, двигатель быстрее набирает обороты, автомобиль соответственно быстрее разгоняется. Максимальное совокупное давление наддува — 3,6 бар. Максимальная отдача турбодизеля EA897evo4 — 299 л.с. и 580 Нм.

Третий электромотор — тяговый, он пристыкован к коробке передач (7-ступенчатый «робот» S tronic c двумя сцеплениям) и позволяет автомобилю на малых скоростях ездить исключительно на электротяге, то есть с выключенным V6. При интенсивных разгонах тяговый электромотор ассистирует двигателю V6, то есть даёт ему дополнительную мощность, а при торможении и движении накатом —генерирует энергию для буферной батареи. Максимальная отдача этого электромотора — 18 кВт (24 л.с.) и 230 Нм. Максимальная рекуперативная мощность системы — 25 кВт (34 л.с.).

Ещё одна важная особенность двигателя EA897evo4 — возможность питания топливом HVO (hydrotreated vegetable oil), все оснащённые новым дизельным двигателем Audi будут сходить с конвейера именно с этим топливом в баке. HVO — заменитель солярки, в котором используются специально обработанные и очищенные углеводороды, полученные из ненужного биосырья, а именно из отработанного кулираного жира, животных и растительных масел, различных сельскохозяйственных отходов. Считается, что при сгорании HVO в атмосферу выбрасывается на 70-95% меньше CO2, чем при сгорании обычной солярки. Топливо HVO дороже солярки, но люди покупают его не только из-за своей экологической сознательности, но и потому что HVO чище солярки, меньше загрязняет двигатель и фильтры отложениями и гораздо более устойчиво к морозам.

дизель новинки двигатели авто и технологии Audi Audi Q5 Audi A6
