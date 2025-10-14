Mercedes-Benz Vision Iconic: роскошное купе, предвещающее новое поколение S-класса

В нынешнем поколении S-класса с заводским индексом 223, что выпускается с 2020 года, нет купе и кабриолета, только седаны (стандартный и удлинённый в версии Mercedes-Maybach), но двухдверки могут вернуться в следующем поколении флагмана, на что недвусмысленно намекает представленный сегодня концепт.

По данным инсайдеров, на которых ссылается британский журнал Autocar, двухдверные версии S-класса в новом поколении будут гораздо более эксклюзивными, малотиражными и дорогими автомобилями по сравнению с предшественниками, компания Mercedes-Benz хочет зарабатывать очень много денег на каждом проданном экземпляре. Как именно будет повышаться градус роскоши топовых двухдверных Мерседесов, наглядно показывает концепт Vision Iconic, который, по утверждению главного дизайнера Mercedes-Benz Гордена Вагенера, «вдохновлён золотой эпохой автомобильного дизайна 1930-х».

Первое, что бросается в глаза, — это огромная светящаяся радиаторная решётка, являющаяся переосмыслением классической хромированной решётки, что использовалась на S-классе с 1959 по 1972 год. Новая решётка состоит из хромированной рамки, а традиционные для марки горизонтальные планки внутри этой рамки выполнены в виде светящихся панелей из матового стекла. Промежутки между планками заполнены светящимися пикселями, способными создавать эффект анимации. Первым серийным автомобилем, получившим такую решётку, стал дебютировавший в сентябре кроссовер Mercedes-Benz GLC with EQ Technology.

Над радиаторной решёткой установлена фирменная трёхлучевая звезда на тонкой ножке, эта звезда также получила контурную подсветку. Фары и фонари у концепта подчёркнуто лаконичные. С кормы Vision Iconic напоминает легендарное купе Mercedes-Benz 300 SL с дверьми типа «крылья чайки», но у концепта таких дверей нет — они открываются вбок против основного направления движения автомобиля, как у Rolls-Royce Spectre.

В крышу Mercedes-Benz Vision Iconic встроен выдвижной лидар, он нужен для работы автопилота 4 уровня по классификации SAE и не портит силуэт машины, когда этот автопилот не используется. Кузов купе покрыт фотоэлектрической краской, способной на свету генерировать электричество и увеличивать запас хода электромобиля. По расчётам Mercedes-Benz, инновационная краска при эксплуатации машины в районе Штутгарта (Германия) может дать до 12 000 км дополнительного пробега в год или почти 33 км в сутки, а в солнечном Лос-Анджелесе (США) — до 20 000 км в год.

Салон Mercedes-Benz выполнен в стиле ар-деко. Водитель и единственный пассажир сидят на общем уютном диване, словно позаимствованном из дорогого отеля. На пол уложена декоративная деревянная мозаика маркетри. Передняя панель представляет собой прозрачную конструкцию в форме дирижабля, в связи с чем получила название Zeppelin. В Zeppelin вмонтирован набор аналоговых часов, приборный модуль в виде хронографа и забавный на вид цилиндр с объёмными изображениями на поверхности, а корпус представляет собой один большой проекционный экран. Большое четырёхспицевое рулевое колесо не имеет механической связи с колёсами — всё управление реализовано «по проводам», причём шасси у Mercedes-Benz Vision Iconic — полноуправляемое.

Информации о силовой установке Mercedes-Benz Vision Iconic нет, ясно только, что она достаточно мощная. Ещё для концепта заявлен энергосберегающий искусственный интеллект с технологией нейроморфных вычислений — это что-то вроде попытки создать электронное подобие человеческого мозга. Такой ИИ, собственно, и будет управлять автопилотом, сам припаркует машину и подаст в нужное время в нужное место.

Новый S-класс, в котором мы увидим элементы дизайна Mercedes-Benz Vision Iconic, появится только в 2028 году, он будет полностью электрическим и не заменит, а дополнит актуальную «углеводородную» модель, которую ожидает масштабная модернизация.