Rolls-Royce рассекретил самую мощную модель марки: представлено купе Black Badge Spectre

Первой серийной электрической моделью Rolls-Royce стало купе Spectre. Британская компания рассекретила эту новинку осенью 2022 года, а её производство стартовало в конце 2023-го. По подсчётам британского производителя, по итогам 2024 года глобальные продажи машин бренда составили 5712 экземпляров, при этом бестселлером стал Cullinan, второе место занимает Spectre, замыкает тройку лидеров Ghost. Стоит отметить, что роскошная «зелёная» двухдверка заняла первое место по продажам в Европе.

На фото: Rolls-Royce Black Badge Spectre

Теперь первый электромобиль Rolls-Royce получил версию Black Badge: этой прибавкой к названию марка наделяет «горячие» версии своих моделей. Теперь настала очередь купе Spectre. «Заряженная» полноприводная модификация по-прежнему оснащается двухмоторной электрической установкой, но её отдача была ощутимо повышена.

Совокупная отдача двухмоторной системы Rolls-Royce Black Badge Spectre составляет 659 л.с., а максимальный крутящий момент – 1075 Нм. Стоит отметить, что эти показатели на 75 л.с. и на 175 Нм больше по сравнению со стандартным исполнением электрического купе. Тяговая батарея осталась без изменений, её ёмкость равна 102 кВт*ч.

Для достижения пиковой мощности владельцам с помощью кнопки на рулевом колесе необходимо активировать ездовой режим Infinity (он в том числе меняет графику виртуального щитка приборов), а для максимального крутящего момента предусмотрен режим Spirited, в результате на разгон с места почти до «сотни» (до 96,7 км/ч) такая двухдверка тратит 4,1 секунды. Для сравнения, у «обычного» Spectre на это упражнение уходит 4,4 секунды.

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Rolls-Royce Black Badge Spectre можно отличить от стандартного купе «на глаз». Эксклюзивным для этой версии является цвет кузова Vapour Violet: в компании отметили, что его разработчики вдохновлялись «неоновой атмосферой клубной культуры 1980-х и 1990-х годов». Новый цвет дополняется подсвечиваемой заглушкой на месте радиаторной решётки, затемнённым декором, а также капотом в оттенке Iced Black. Ещё такому купе доступен комплект новых 23-дюймовых легкосплавных дисков оригинального дизайна.

На фото: салон Rolls-Royce Black Badge Spectre 1 / 2 На фото: салон Rolls-Royce Black Badge Spectre 2 / 2

В салоне тоже есть свои отличия. Для отделки разработчики версии Black Badge использовали углеволокно и металл, кроме того, некоторые декоративные элементы созданы из древесины. Чёрные поверхности, включая переднюю панель, потолок, дверные карты украсили 5500 светящимися звездами, также можно увидеть подсвеченный символ бесконечности (отсылка к режиму Infinity). Для графики цифровых приборов доступны пять разных вариантов отображения на выбор.

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Официально в компании цену Rolls-Royce Black Badge Spectre не обнародовали. Согласно сообщениям британских изданий, стоимость «горячей» версии купе на домашнем рынке может превысить отметку в 500 000 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 57,7 млн рублей по текущему курсу), при этом стартовая цена стандартного Spectre равна 332 055 фунтов стерлингов (около 38,3 млн рублей).