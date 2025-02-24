Шеф-дизайнер Mercedes-Benz признал, что большие экраны — это не круто, но они останутся

Горден Вагенер, действующий шеф-дизайнер компании Mercedes-Benz, дал небольшое, но ёмкое интервью ABC News, в котором рассказал о перспективах автопилота, проблеме больших экранов в салонах автомобилей и о том, когда дизайнеров сможет заменить искусственный интеллект.

56-летний уроженец Эссена (Германия) по имени Горден Вагенер пришёл на работу в Mercedes-Benz в 1997 году, до своей нынешней должности заведующего всем дизайном компании он дорос в 2008 году, то есть облик всех современных Мерседесов — это если не его личное творчество, то его прямая ответственность. С трудом отличимые друг от друга С-класс и Е-класс — это вина/достижение (нужное подчеркнуть) Гордена Вагенера, равно как рыбообразные электромобили EQ и унифицированные салоны с сенсорными экранами.

Горден Вагенер в фирменном жилом комплексе Mercedes-Benz Places в Майами

В 2021 году на флагманском электрическом лифтбеке Mercedes-Benz EQS дебютировало гигантское 141-сантиметровое табло Hyperscreen с тремя экранами, которое было неоднозначно встречено клиентами и прессой, многие оказались от него, мягко говоря, не в восторге, и в интервью ABC News Горден Вагенер это признал. Во-первых, большие экраны в салоне давно стали общим местом, и ими сложно кого-нибудь удивить, а во-вторых, у табло Hyperscreen есть некоторые проблемы с качеством наполнения и графикой — это компания собирается в ближайшее время исправить.

Центральная секция табло Hyperscreen

Hyperscreen обошёлся Mercedes-Benz слишком дорого, чтобы компания отмахнулась от него через четыре года после дебюта, поэтому нас ждёт ещё как минимум одна итерация этого устройства, и, скорее всего, его прикрутят к обновлённому S-классу, премьера которого ожидается в 2026 году. В целом же Горден Вагенер считает, что экраны — это не роскошь, поэтому роскошь надо создавать за пределами экранов, компания будет уделять больше внимания отделочным материалам.

Флагманский электрический лифтбек Mercedes-Benz EQS в прошлом году пережил рестайлинг, так как его изначальный дизайн признан неудачным.

Вышеупомянутый Mercedes-Benz EQS по ряду причин провалился на рынке, в том числе из-за непривлекательного для многих клиентов дизайна, но Горден Вагенер не считает EQS ошибкой и называет его автомобилем, опередившим своё время лет на десять. Тем не менее слабые продажи – это плохо, на прошлой неделе компания Mercedes-Benz объявила, что будущие «углеводородные» и электрические модели получат унифицированный дизайн. Будет ли этот дизайн привлекательным, зависит, очевидно, от того же Гордена Вагенера.

Компания Mercedes-Benz является одним из лидеров в разработке автопилота третьего уровня по классификации SAE, но Горден Вагенер считает, что полная автономность, то есть выключение человека из процесса управления автомобилем, нам в обозримом будущем не светит, поэтому автопилот не окажет существенного влияния на интерьеры грядущих Мерседесов.

Строящийся жилой комплекс Mercedes-Benz Places в Майами — гордость Гордена Вагенера и часть стратегии диверсификации бизнеса Mercedes-Benz: немецкая компания хочет продавать не только роскошные автомобили, но и роскошный образ жизни, в том числе недвижимость в стиле Mercedes-Benz. 1 / 5 Строящийся жилой комплекс Mercedes-Benz Places в Майами — гордость Гордена Вагенера и часть стратегии диверсификации бизнеса Mercedes-Benz: немецкая компания хочет продавать не только роскошные автомобили, но и роскошный образ жизни, в том числе недвижимость в стиле Mercedes-Benz. 2 / 5 Строящийся жилой комплекс Mercedes-Benz Places в Майами — гордость Гордена Вагенера и часть стратегии диверсификации бизнеса Mercedes-Benz: немецкая компания хочет продавать не только роскошные автомобили, но и роскошный образ жизни, в том числе недвижимость в стиле Mercedes-Benz. 3 / 5 Строящийся жилой комплекс Mercedes-Benz Places в Майами — гордость Гордена Вагенера и часть стратегии диверсификации бизнеса Mercedes-Benz: немецкая компания хочет продавать не только роскошные автомобили, но и роскошный образ жизни, в том числе недвижимость в стиле Mercedes-Benz. 4 / 5 Строящийся жилой комплекс Mercedes-Benz Places в Майами — гордость Гордена Вагенера и часть стратегии диверсификации бизнеса Mercedes-Benz: немецкая компания хочет продавать не только роскошные автомобили, но и роскошный образ жизни, в том числе недвижимость в стиле Mercedes-Benz. 5 / 5

Вместе с тем Горден Вагенер впечатлён прогрессом в области искусственного интеллекта (ИИ). Дизайнеры Mercedes-Benz уже активно используют ИИ в своей работе: 99% генерируемого им контента — это полная ерунда, но 1% — то, что нужно. Горден Вагенер вполне допускает, что через десять лет ИИ будет делать бóльшую часть дизайнерских работ, оставив шеф-дизайнера Mercedes-Benz и его команду не у дел. В отставку Вагенер, судя по всему, в ближайшие годы не собирается, то есть вполне возможно, что следующим шеф-дизайнером Mercedes-Benz, когда Вагенер состарится и уйдёт на пенсию, будет уже не человек, а ИИ. Возможно, это будет не так уж и плохо.