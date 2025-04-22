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  • Mercedes‑Benz Vision V: предвестник роскошного минивэна VLS дебютировал в Китае

Mercedes‑Benz Vision V: предвестник роскошного минивэна VLS дебютировал в Китае

22.04.2025 32 0 0

Компания Mercedes‑Benz накануне открытия Шанхайского автосалона представила концептуальный VIP-минивэн Vision V, который в недалёком будущем превратится в серийный Mercedes‑Benz VLS на платформе VAN.EA.

Китайцы знают толк в роскошных минивэнах и производят их в большом количестве, свежайший пример — Zeekr 009 Grand Collector's Edition с золотой отделкой кузова. Компания Mercedes‑Benz, сдающая позиции на китайском рынке под натиском набравших силу местных конкурентов, только собирается зайти в этот высокоприбыльный сегмент и заманивает будущих клиентов концептом Vision V.

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Vision V представляет собой очередное помпезное творение немца Гордена Вагенера, с 2008 года занимающего пост шеф-дизайнера Mercedes-Benz и наделавшего на этом посту немало ошибок. В частности, недавно Вагенер признал, что большие экраны в салонах современных автомобилей набили оскомину и стали общим местом, выделиться с их помощью больше невозможно. Тем не менее концепт Vision V прямо-таки напичкан экранами — даже окна здесь выступают в роли экранов, картинки на них транслируют семь потолочных проекторов. Панель приборов — это просто одно большое табло Superscreen, в котором объединены три экрана. Ранее такое табло мы видели на седане Mercedes-Benz CLA нового поколения.

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В салоне Vision V всего четыре места, водитель и передней пассажир отделены от двух кресел второго ряда прозрачной перегородкой, которую можно затемнить или закрыть выдвижным 65-дюймовым киноэкраном. Этот экран можно также использовать для видеоигр, караоке и прочих развлечений. Подобающую звуковую атмосферу создают 42 (!) динамика аудиосистемы. Кресла имеют весьма специфический дизайн: они набраны из мягких цилиндрических элементов и напоминают своим видом пляжные лежаки. В дверные карты встроены прозрачные вещевые ниши, где хранятся в том числе шахматные фигуры, а полем для них является раскладной столик между задними креслами.

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Габаритная длина Vision V составляет порядка 5,5 м, многие элементы наружной отделки имеют светодиодную подсветку, в том числе гигантские 24-дюймовые колёса. В основе Vision V лежит новая модульная платформа VAN.EA (Van Electric Architecture), общая для всех будущих лёгких коммерческих электромобилей Mercedes-Benz. Запас хода на одной зарядке превысит 500 км.

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Платформа VAN.EA примерно на 70% унифицирована с новой «углеводородной» платформой VAN.CA (Van Combustion Architecture). Первая серийная модель на платформе VAN.EA выйдет на рынок в 2026 году. Платформы VAN.EA и VAN.CA рассчитаны на среднеразмерные и большие микроавтобусы и фургоны, выпускать новые компактные «каблучки» компания Mercedes-Benz не планирует, а производство актуальных Mercedes-Benz Citan/eCitan/T-Class/EQT на платформе Renault прекратится в середине следующего года.

Серийный минивэн, который предвещает Vision V, заменит одновременно актуальный V-класс третьего поколения и электрический EQV, при этом, как сообщает немецкий журнал auto motor und sport, произойдёт разделение сегмента мереседесовких миниэнов на два статусных класса — на младший VLE и старший VLS. В семействе VLE будут семейные и коммерческие вэны, а также кемперы, а в семейство VLS войдут роскошные VIP-шаттлы. Будет ли у Mercedes-Benz VLS версия Maybach, пока неизвестно, хотя слухи о такой версии ходили ещё в прошлом году.

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