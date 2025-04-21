Ещё роскошнее, ещё дороже: VIP-версия Zeekr 009 теперь доступна с золотой отделкой

Электрический минивэн Zeekr 009 дебютировал в 2022 году и хорошо известен в России, несмотря на отсутствие официальных поставок — серые дилеры завозят такие машины в нашу страну в большом количестве, их приобретают бывшие владельцы бизнес-шаттлов немецкого и японского происхождения. Ровно год назад у Zeekr 009 появилась VIP-версия с 4-местным салоном и перегородкой за передними креслами, как у настоящих лимузинов. Называется такая версия 光辉, она же Glory на английском, что означает «сияние» или «слава», а на внешних рынках такая модель известна как Zeekr 009 Grand. Габаритная длина VIP-минивэна составляет 5217 мм, ширина — 2024 мм, высота — 1812 мм, колёсная база — 3205 мм, дорожный просвет — 142 мм.

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Стандартный Zeekr 009 Glory/Grand имеет самую мощную в гамме двухмоторную силовую установку и, соответственно, полный привод, максимальная совокупная отдача двух электромоторов — 580 кВт (789 л.с.) и 810 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, максимальная скорость ограничена на отметке 230 км/ч. Ёмкость 800-вольтовой батареи — 108 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 702 км по циклу CLTC. Стоит такой минивэн в Китае от 789 000 юаней (8,75 млн рублей в переводе по текущему курсу), а в минувшие выходные состоялась премьера ещё более роскошной версии Grand Collector's Edition за 899 000 юаней (9,97 млн рублей).

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Главная особенность версии Grand Collector's Edition — это наружная отделка из чистого золота, на которую уходит в общей сложности три грамма драгметалла. Золотом покрыты эмблемы и шильдики, молдинги, дверные ручки, нижние секции бамперов, ободки 20-дюймовых колёсных дисков и другие мелкие детали. Золотая отделка прекрасно сочетается с основным насыщенным чёрным глянцевым цветом, нанесённым на кузов вручную.

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В салоне покупатель также найдёт вставки золотого цвета, а на пол уложены ковры из шерсти южноамериканской альпаки. Оснащение, разумеется, самое богатое: два задних VIP-кресла имеют огромное количество регулировок, встроенные массажёры и динамики аудиосистемы, при желании можно разложить кресло в кровать и вздремнуть в дороге. К перегородке между водительской и пассажирской частями салона пристыкован многофункциональный шкаф с 43-дюймовым телевизором, минибаром, раскладными столиками и вазочками для цветов.

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Добавим, что гамма Zeekr 009 расширяется не только вверх, но и вниз: прошлым летом в продаже появились относительно доступные семейные версии с 7-местным салоном и одним задним электромотором. Расширение гаммы даёт свои плоды: в первом квартале этого года продажи Zeekr 009 в Китае, по данным CAAM, составили 6647 шт., что на 366,8% больше продаж в январе-марте 2024 года. В целом продажи Zeekr за тот же период выросли в Китае на 21,3% и составили 40 092 машины.