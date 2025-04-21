Новинки ×
  • Ещё роскошнее, ещё дороже: VIP-версия Zeekr 009 теперь доступна с золотой отделкой

Ещё роскошнее, ещё дороже: VIP-версия Zeekr 009 теперь доступна с золотой отделкой

21.04.2025 144 0 1

Накануне открытия Шанхайского автосалона в Китае состоялась премьера новой топ-версии электрического минивэна Zeekr 009 с характерным названием Grand Collector's Edition и особо роскошной отделкой, в которой используется 24-каратное золото.

Электрический минивэн Zeekr 009 дебютировал в 2022 году и хорошо известен в России, несмотря на отсутствие официальных поставок — серые дилеры завозят такие машины в нашу страну в большом количестве, их приобретают бывшие владельцы бизнес-шаттлов немецкого и японского происхождения. Ровно год назад у Zeekr 009 появилась VIP-версия с 4-местным салоном и перегородкой за передними креслами, как у настоящих лимузинов. Называется такая версия 光辉, она же Glory на английском, что означает «сияние» или «слава», а на внешних рынках такая модель известна как Zeekr 009 Grand. Габаритная длина VIP-минивэна составляет 5217 мм, ширина — 2024 мм, высота — 1812 мм, колёсная база — 3205 мм, дорожный просвет — 142 мм.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Стандартный Zeekr 009 Glory/Grand имеет самую мощную в гамме двухмоторную силовую установку и, соответственно, полный привод, максимальная совокупная отдача двух электромоторов — 580 кВт (789 л.с.) и 810 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, максимальная скорость ограничена на отметке 230 км/ч. Ёмкость 800-вольтовой батареи — 108 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 702 км по циклу CLTC. Стоит такой минивэн в Китае от 789 000 юаней (8,75 млн рублей в переводе по текущему курсу), а в минувшие выходные состоялась премьера ещё более роскошной версии Grand Collector's Edition за 899 000 юаней (9,97 млн рублей).

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Главная особенность версии Grand Collector's Edition — это наружная отделка из чистого золота, на которую уходит в общей сложности три грамма драгметалла. Золотом покрыты эмблемы и шильдики, молдинги, дверные ручки, нижние секции бамперов, ободки 20-дюймовых колёсных дисков и другие мелкие детали. Золотая отделка прекрасно сочетается с основным насыщенным чёрным глянцевым цветом, нанесённым на кузов вручную.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

В салоне покупатель также найдёт вставки золотого цвета, а на пол уложены ковры из шерсти южноамериканской альпаки. Оснащение, разумеется, самое богатое: два задних VIP-кресла имеют огромное количество регулировок, встроенные массажёры и динамики аудиосистемы, при желании можно разложить кресло в кровать и вздремнуть в дороге. К перегородке между водительской и пассажирской частями салона пристыкован многофункциональный шкаф с 43-дюймовым телевизором, минибаром, раскладными столиками и вазочками для цветов.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Добавим, что гамма Zeekr 009 расширяется не только вверх, но и вниз: прошлым летом в продаже появились относительно доступные семейные версии с 7-местным салоном и одним задним электромотором. Расширение гаммы даёт свои плоды: в первом квартале этого года продажи Zeekr 009 в Китае, по данным CAAM, составили 6647 шт., что на 366,8% больше продаж в январе-марте 2024 года. В целом продажи Zeekr за тот же период выросли в Китае на 21,3% и составили 40 092 машины.

минивэн Китай электромобиль новинки Zeekr Zeekr 009

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Тяжёлое прошлое и стук в подвеске: ремонт и обслуживание Volkswagen Polo Фольксваген Поло пятого поколения в кузове седан выпускался на заводе в Калуге по полному циклу и пользовался в России большой популярностью. Но мы нашли для изучения куда более редкий экзем... 112 0 0 21.04.2025
Статьи / Гаджеты Кто самый зрячий: сравниваем шесть видеорегистраторов с разрешением 4К Если видеорегистратор вам нужен не «для галочки», стоит выбрать модель подороже, но с гарантированно хорошим качеством записи. Мы свели в тесте шесть гаджетов, обещающих видео в разрешении 4... 401 0 1 21.04.2025
Статьи / Мнение без фильтров Не отстаём: китайцы, большое вам спасибо! Вот не любит наш народ всякие китайские автомобили! Никак у него это не получается, хотя покупает он «китайцев» всё чаще и чаще. Оно вроде понятно: о какой любви может идти речь, если все от... 540 6 0 21.04.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 26407 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 25921 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 11699 2 3 11.02.2025
Обсуждаемое
11 Звезда, что сорвалась и падает: как появился и почему провалился Merce...
8 Компрессор как проклятие: опыт владения Toyota Mark X +M Modellista
6 Не отстаём: китайцы, большое вам спасибо!
Новые комментарии
Change privacy settings