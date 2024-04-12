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  • Mercedes-Benz V-Class в следующем поколении получит роскошную версию Maybach

Mercedes-Benz V-Class в следующем поколении получит роскошную версию Maybach

12.04.2024 160 0 0

По данным инсайдеров, Mercedes-Maybach V-Class появится не позднее 2028 году, он будет глобальной моделью, но главным рынком для него станет Китай, где роскошные минивэны сегодня пользуются повышенным спросом.

Актуальный Mercedes-Maybach V-Class вышел на рынок в 2014 году, в прошлом году он пережил второй рестайлинг и в таком виде может выпускаться ещё довольно долго, потому что компания Mercedes-Benz недавно резко пессимизировала свои электромобильные планы и продлила жизненные циклы «углеводородных» моделей.

В мае прошлого года, когда глобальное замедление спроса на электромобили только начало проявлять устойчивые симптомы, компания Mercedes-Benz впервые засветила модульную платформу VAN.EA , предназначенную для лёгких коммерческих электромобилей нового поколения, на ней будут построены большие и среднеразмерные фургоны, а также пассажирские минивэны. Первые серийные модели на платформе VAN.EA увидят свет в 2026 году.

В той же майской презентации компания Mercedes-Benz сообщила, что готовит некий роскошный электрический вэн, предназначенный главным образом для рынков Китая и США, но имя Maybach в привязке к нему не упоминалось. На этой неделе немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на инсайдеров сообщила, что роскошный вэн будет продаваться именно под суббрендом Mercedes-Maybach и выйдет на рынок не позднее 2028 года.

Актуальный Mercedes-Maybach V-Class
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Актуальный Mercedes-Maybach V-Class
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Актуальный Mercedes-Maybach V-Class
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Актуальный Mercedes-Maybach V-Class
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Актуальный Mercedes-Maybach V-Class
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Актуальный Mercedes-Maybach V-Class
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Китай сегодня — главный потребитель минивэнов в мире, в том числе роскошных, многие состоятельные бизнесмены предпочитают ездить именно на минивэнах из-за просторного салона, удобства входа-выхода и возможности организовать переговоры прямо на борту. Несколько независимых компаний уже предлагают различные лакшери-версии V-класса, и даже немного странно, что того же не делает сама компания Mercedes-Benz в рамках существующего поколения модели, поэтому заводской Mercedes-Maybach V-Class придётся ждать примерно до 2028 года. 

Платформа VAN.EA заявлена как полностью электрическая, что несколько ограничивает рыночный потенциал запланированных на ней моделей. Базовый привод будет передним, но Mercedes-Maybach V-Class наверняка получит двухмоторную силовую установку и соответственно полный привод, ожидаемый запас хода на одной зарядке — не менее 500 км.

Добавим, что легковые автомобили Mercedes-Benz сейчас сдают позиции в Китае: в первом квартале этого года, по данным самой компании, продано 168 900 машин, что на 12% меньше продаж в январе-марте 2023 года. Глобальные продажи легковых автомобилей Mercedes-Benz за тот же период сократились на 8% до 463 000 шт., из них электромобили составили 47 500 шт. (-8%).

Между тем подразделение лёгких коммерческих автомобилей Mercedes-Benz Vans наоборот радует руководство компании и акционеров успехами: глобальные продажи в первом квартале 2024 года выросли на 7% до 105 400 автомобилей, из них 7700 поглотил китайский рынок (рост на 27% по сравнению с продажами в январе-марте 2023 года).

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