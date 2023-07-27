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  • Обновлённые Mercedes-Benz V-Class, EQV, Vito и eVito: современный стиль и богатое оснащение

Обновлённые Mercedes-Benz V-Class, EQV, Vito и eVito: современный стиль и богатое оснащение

27.07.2023 160 0 0

Посвежевшие пассажирские вэны и фургоны (как с ДВС, так и с полностью электрической «начинкой») появятся в продаже на европейском рынке в следующем году. 

Производство Mercedes-Benz V-Class стартовало ещё в 1996 году, за прошедшие годы модель дважды сменила генерацию. Пассажирский вэн и фургон Vito актуального третьего поколения вышли на рынок в 2014-м, а первый рестайлинг они пережили в 2019-м. Летом того же года дебютировали серийные полностью электрические версии – пассажирский вэн EQV и фургон e-Vito. Теперь немецкая компания обновила всё семейство целиком.

На фото: обновлённое семейство вэнов Mercedes-Benz: V-Class Marco Polo, EQV, V-Class, Vito и eVito

Первый тизер посвежевшего Mercedes V-Class компания опубликовала в середине мая этого года, а немногим позже частично замаскированный прототип новинки был замечен в ходе дорожных тестов. Теперь же вся рестайлиговая линейка вэнов рассекречена в полном объёме. В ходе обновления моделям слегка изменили внешность, теперь она больше соответствует актуальному фирменному стилю.

На фото: топовая версия обновлённого Mercedes-Benz V-Class

В целом кузов всех автомобилей, входящих в семейство, остался без изменений. Корректировки можно считать косметическими: они сосредоточены в передней части. Модели с ДВС получили более крупную радиаторную решётку, которая спускается до нижней части переднего бампера, где почти сливается со ставшим более узким центральным воздухозаборником. Иначе оформлены и боковые элементы, при этом головную оптику производитель трогать не стал (некоторым версиям будут доступны светодиодные фары с функцией адаптивного дальнего света).

На фото: обновлённый пассажирский вэн Mercedes-Benz V-Class
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На фото: обновлённый пассажирский вэн Mercedes-Benz V-Class
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На фото: обновлённый пассажирский вэн Mercedes-Benz V-Class
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Топовому V-Class достался хромированный «гриль» с тонкими прутьями в стиле актуального S-Class с логотипом в виде отдельного элемента; версия попроще получила усеянную мелкими трёхлучевыми звёздами решётку с двумя горизонтальными линиями, отходящими от крупного фирменного знака в центре, а у EQV похожим образом оформлена заглушка, правда, вместо рисунка из звёзд у неё глянцевый чёрный пластик. Оформление передних частей обновлённых фургонов Vito и eVito практически идентично: заглушка электроверсии выглядит также, как и пластиковая радиаторная решётка варианта с ДВС.

На фото: салон оновлённого Mercedes-Benz V-Class
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На фото: салон оновлённого Mercedes-Benz V-Class
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На фото: салон оновлённого Mercedes-Benz V-Class
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Ещё вэны посвежевшего семейства получили легкосплавные колёсные диски с новым оригинальным дизайном, доступные размеры – 17, 18 и 19 дюймов (в зависимости от исполнения). Кроме того, палитру цветов кузова моделей пополнили пять новых вариантов.

На фото: обновлённый пассажирский вэн Mercedes-Benz EQV

В салоне пассажирских версий обновлённого семейства (включая кемпер с прибавкой Marco Polo к названию) на передней панели есть большой горизонтальный дисплей, объединяющий в себе цифровую приборку и тачскрин информационно-развлекательной системы MBUX; диагональ каждого экрана равна 12,3 дюйма. У фургонов приборный щиток имеет экранчик диагональю 5,5 дюйма, а также сенсорный дисплей мультимедиа на 10,25 дюйма.

На фото: обновлённый фургон Mercedes-Benz Vito
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На фото: обновлённый фургон Mercedes-Benz Vito
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На фото: обновлённый фургон Mercedes-Benz Vito
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На фото: обновлённый фургон Mercedes-Benz Vito
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Стандартные версии пассажирских вэнов и фургонов включают в себя: функцию автоматического переключения дальнего света на ближний, датчики дождя, адаптивный круиз-контроль с активным регулированием дистанции, систему активного торможения, мониторинг слепых зон, удержание полосы движения, определение ограничения скорости, а у посвежевших V-Class и EQV имеется ещё парковочный ассистент.

На фото: обновлённый фургон Mercedes-Benz eVito
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На фото: обновлённый фургон Mercedes-Benz eVito
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На фото: обновлённый фургон Mercedes-Benz eVito
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В компании пока ничего не сказали о технике посвежевших Mercedes-Benz V-Class, EQV, Vito и eVito; не исключено, что она осталась прежней. Модели появятся в продаже на европейском рынке в 2024 году. Напомним, в 2026 году должна дебютировать новая электрическая модульная платформа Van.EA, предназначенная для лёгких коммерческих автомобилей немецкого бренда.

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