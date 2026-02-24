Где-то прогресс, а где-то регресс: BMW лишит «семёрку» автопилота 3 уровня

Флагманский седан BMW поколения G70 после рестайлинга лишится эксклюзивной опции BMW Personal Pilot L3 — это автопилот третьего уровня по классификации SAE. Система получилась слишком сложной, дорогой и маловостребованной, вместо неё BMW будет совершенствовать более простой автопилота второго уровня.

BMW 7 Series поколения G70 справил премьеру весной 2022 года, а автопилот третьего уровня стал предлагаться на нём с лета 2024 года — опция доступна только в Германии и стоит 6000 евро. Компания Mercedes-Benz начала предлагать аналогичную систему, именуемую Drive Pilot, на S-классе и электрическом лифтбеке EQS ещё в 2022 году, в 2023 году умудрилась сертифицировать её в США, а в 2025 году скоростной порог работы этой системы в Германии был повышен с 60 до 95 км/ч.

Напомним, что третий уровень автономности по классификации SAE позволяет водителю в определённых условиях не следить за дорогой и заниматься в поездке своими делами — например, смотреть кино или читать книгу, но нельзя спать, так как водитель должен быть всё время готов по команде системы в течение нескольких секунд взять управление на себя.

В январе этого года Mercedes-Benz S-Class актуального поколения W223 пережил плановый рестайлинг, после которого Drive Pilot исчез из списка его опций. Немецкий журнал Auto Motor und Sport сообщил об этой потере ещё до премьеры рестайлингового седана, объясняя её тем, что Drive Pilot не совместим с новой операционной системой MB.OS и морально устарел в части «железа». Через два-три года Mercedes-Benz может вернуть на рынок свой автопилот третьего уровня в обновлённом виде, но пока проект поставлен на паузу.

Теперь такая же история происходит с «семёркой» BMW: в апреле ожидается премьера обновлённого седана поколения G70, в нём будет масса технологических и программных улучшений, но вот системы BMW Personal Pilot L3 не будет — об этом вчера сообщило немецкое деловое издание Automobilwoche со ссылкой на собственные источники.

BMW Personal Pilot L3 сейчас предлагается только в Германии и работает на скоростях до 60 км/ч на автомагистралях, то есть пригоден для использования только в вялотекущих пробках. BMW хотела сертифицировать эту систему и в других странах, но так этого и не сделала — видимо, выходило слишком дорого. Вместо автопилота третьего уровня обновлённая «семёрка» получит усовершенствованный автопилот L2++, работающий в широком диапазоне скоростей и дорожных условий, но водитель при его работе обязан всё время следить за дорогой, то есть кино не посмотришь, рилсы в смартфоне не полистаешь. Автопилот L2++ намного дешевле в производстве, чем L3, не требует вороха дублирующий систем, его можно сертифицировать практически в любой стране мира, а практически всю ответственность в случае ДТП понесёт водитель. Короче говоря, с точки зрения бизнеса автопилот L2++ это очень хорошо и удобно, а автопилот L3 — дорого, долго и рискованно.

К слову, Audi отказалась от автопилота третьего уровня на флагманском седана A8 ещё в 2021 году, причём этот автопилот присутствовал на A8 лишь номинально и не работал — Audi не смогла его сертифицировать.

Дружный отказ большой немецкой тройки от автопилотов третьего уровня резко констатируется с очередным всплеском интереса к проектам бесплотных такси в США и грандиозными амбициями компании Tesla, которая хочет стать главным застрельщиком на этом рынке. Корпорация General Motors осенью прошлого года анонсировала свой автопилот третьего уровня, он должен появиться в продаже в 2028 году. Нам ближе прагматичная позиция немцев — поигрались, и хватит, объективных предпосылок для массового распространения автопилотов третьего и более высоких уровней (4 и 5) пока нет и не предвидится.

