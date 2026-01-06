CES ×
  Старая идея, новый подход: Lucid, Nuro и Uber представили роботакси класса люкс

06.01.2026
На выставке потребительской электроники CES 2026 в Лас-Вегасе представлена готовая к производству беспилотная версия большого электрического кроссовера Lucid Gravity, которая в конце этого года должна стать технологической вершиной сервиса такси Uber и начать возить клиентов в районе залива Сан-Франциско (США, штат Калифорния).

Наши постоянные читатели, возможно, помнят, что компания Uber в конце 2020 года избавилась от собственного беспилотного подразделения ATG (Advanced Technologies Group), которое ещё в 2019 году разработало готовое к производству роботакси на базе кроссовера Volvo XC90. Проблема состояла в том, что запустить это такси в коммерческую эксплуатацию на тот момент было решительно невозможно, поэтому руководство Uber просто списало в убыток миллиарды долларов, потраченных на его разработку.

Тем не менее Uber, будучи одним из крупнейших в мире агрегаторов такси, не смогла полностью махнуть рукой на беспилотники, продолжила держать руку на пульсе этой темы в ожидании, что она когда-нибудь выстрелит и можно будет хорошенько на ней заработать. Собственных беспилотников Uber сейчас не разрабатывает, но активно сотрудничает с другими разработчиками на предмет интеграции их беспилотных машины в сервис Uber, уже заключены перспективные партнёрства с Vokswagen, Stellantis, Momenta и другими компаниями, но ближе всех к коммерческой эксплуатации показанный вчера на выставке CES электрический кроссовер Lucid Gravity. В беспилотник его превратила третья компания — Nuro.

Американскую компанию Nuro, ведущую свою летопись с 2016 года, тоже могут припомнить старожилы нашего сайта: начинала она с разработки беспилотных шаттлов для доставки еды, лекарств и прочих товаров, было выпущено два поколения этих шаттлов, начата их пилотная эксплуатация, но широкого развёртывания не случилось — вышло слишком дорого и неэффективно. В 2024 году в результате финансового кризиса компания Nuro решила отказаться от производства собственных беспилотных тележек и стала предлагать свои наработки в области систем автономного вождения всем желающим. Uber и Lucid клюнули на это предложение.

Главным застрельщиком в совместном проекте Lucid, Nuro и Uber является именно Uber: в начале минувшей осени она инвестировала 300 млн долларов в компанию Lucid, рассчитывая в течение шести лет получить от неё порядка 20 000 беспилотных машин 4 уровня по классификации SAE. Сама компания Lucid беспилотниками такого высокого уровня не занимается, поэтому для превращения кроссовера Lucid Gravity в роботакси понадобились услуги Nuro.

Предсерийные образцы бесплотного Lucid Gravity уже несколько месяцев бороздят дороги штата Калифорния, а теперь готов финальный вариант дизайна, точнее надстройки, превращающей обычный Lucid Gravity в беспилотник. Главный элемент здесь — это «люстра» с вмонтированными в неё камерами, лидарами и радарами. Салон модифицирован так, чтобы пассажирам было удобно наблюдать за поездкой и настраивать её ключевые параметры.

Ожидается, что в конце этого года первые бесплотные Lucid Gravity поедут зарабатывать денежки в районе залива Сан-Франциско, но в пресс-релизе не сказано, будет ли в салоне присутствовать надзиратель, как в роботакси Tesla. Роботакси Waymo («дочка» Google) ездят без надзирателей в салоне, но за ними присматривают дистанционно и дают подсказки. На работу экипажей Waymo наложена масса перестраховочных ограничений, и они тем не менее регулярно попадают в ДТП, создают заторы, становятся героями анекдотов. Однако зона покрытия роботакси Waymo постепенно расширяется, прогресс медленно, но идёт, интерес автопроизводителей и извозчичьих сервисов к этой теме сейчас растёт, даже несмотря на то, что пока непонятно, в какой временной перспективе беспилотные такси могут стать прибыльными. Waymo пока приносит убытки, Tesla тоже возит пассажиров себе в убыток, и люксовый Lucid Gravity от Uber вряд ли в ближайшие годы сможет себя окупить, но крупные игроки спешат застолбить территорию и получить опыт работы на рынке беспилотных такси. Компания Uber в данном случае просто умело оптимизировала расходы.

