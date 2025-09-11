Новинки ×
  • Lucid принимает заказы на большой кроссовер Gravity и разрабатывет три среднеразмерных модели

Одной из грядущих новинок станет анонсированный год назад кроссовер, который показался на единственном тизере. Его дебют намечен на 2026 год.

Компания под изначальным названием Atieva появилась в 2007 году, тогда в её задачи входила разработка электрических силовых установок на базе Mercedes-Benz Vito. Американский стартап в 2016-м сменил как вектор деятельности, так и имя – на Lucid Motors. Затем состоялся официальный дебют прототипа первенца – полноразмерного электроседана Air, производство его серийной версии стартовало в 2021-м.

На фото: кроссовер Lucid Gravity и седан Air

Второй моделью бренда стал большой кроссовер Gravity, представленный в ноябре 2023-го. И только теперь дилеры марки в Штатах начали принимать заказы на этот «зёлёный» SUV, сейчас обращения принимаются от желающих купить топовую версию Grand Touring, стоимость которой составляет 94 900 долларов (эквивалентно примерно 8,1 млн рублей по текущему курсу). Известно, что до конца года на рынок выйдет и стартовое исполнение Touring, его цена составит 79 900 долларов (около 6,8 млн рублей).

На фото: Lucid Gravity Grand Touring
На фото: Lucid Gravity Grand Touring
Как Kolesa.ru сообщал ранее, топ-версия большого кроссовера имеет полный привод и оснащается двухмоторной силовой установкой. Её совокупная отдача равна 839 л.с. Также в состав системы входит тяговая батарея ёмкостью 123 кВт*ч, максимальный запас хода без подзарядки составляет 724 км (при расчёте по циклу EPA). Lucid Gravity на разгон с места до «сотни» требуется 3,7 секунды.

На фото: салон Lucid Gravity Grand Touring
На фото: салон Lucid Gravity Grand Touring
На фото: салон Lucid Gravity Grand Touring
На фото: салон Lucid Gravity Grand Touring
Ещё в сентябре 2024 года американский производитель анонсировал третью модель, тогда стало известно о том, что её роль исполнит среднеразмерный кроссовер. Его имя в компании до сих пор так и не рассекретили, однако, по информации издания Car and Driver, грядущей новинке могут присвоить название Earth (в переводе с английского «Земля», то есть название планеты). Дебют паркетника намечен на 2026 год, цена составит около 50 тыс. долларов (примерно 4,3 млн рублей).

Тизер среднеразмерного кроссовера Lucid (высветленная версия)

В иерархии Lucid новый полностью электрический кроссовер окажется на ступень ниже Gravity. Ранее американская компания опубликовала лишь один тизер будущего паркетника. Судя по изображению, электрокар получит покатые крышу и капот с фамильными выштамповками, расположенный ниже логотип в виде названия бренда, обычные наружные зеркала, расширенные колёсные арки, спойлер на верхней части багажной двери, а также установленный на заднем крыле слева порт для зарядки.

Концепт Lucid Gravity X
Концепт Lucid Gravity X
Издание со ссылкой на исполнительного директора Lucid Марка Уинтероффа сообщает о том, что марка готовит три среднеразмерных новинки, причём ни одна из них не будет седаном. Помимо уже анонсированного паркетника, ожидается его «более внедорожная» версия, оформление экстерьера которой позаимствует часть черт у показанного в августе 2025-го приключенческого концепта Gravity X. Такой вариант, вероятно, получит более массивные бамперы, «вездеходные» шины, увеличенный дорожный просвет и защитные накладки. Ожидается, что такой SUV дебютирует в начале 2027-го.

Салон концепта Lucid Gravity X

Информации о третьей среднеразмерной новинке пока практически нет, ожидается, что она появится в конце 2028 года. Известно, что в основу всех трёх грядущих моделей ляжет некая новая платформа, подробности появятся позже. Их серийное производство будет налажено на заводе Lucid AMP-2 в городе Джидда (главный акционер Lucid – Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии).

