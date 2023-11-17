Большой кроссовер Lucid Gravity: отличная аэродинамика, роскошный салон и более 800 л.с.

Американская компания Lucid в рамках автосалона в Лос-Анджелесе представила свою долгожданную вторую модель — большой и мощный электрический кроссовер Gravity, его производство начнётся в конце следующего года.

Американская компания Lucid существует с 2007 года, но свою первую модель — большой электрический седан Air — она смогла запустить в производство только в 2021 году и объёмы производства пока скромные: в этом году основной завод компании в городе Каса-Гранде (США, штат Аризона) выпустит не более 8500 машин. Между тем в прошлом месяце Lucid запустила второй завод в городе Джидда Саудовской Аравии, его проектная мощность — аж 150 000 машин в год. Дело в том, что главным акционером Lucid является Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), правительство Саудовской Аравии в течение ближайших десяти лет намерено закупить до 100 000 электромобилей Lucid, так что спрос на продукцию гарантирован. В планах вдобавок значатся более доступные и массовые модели, чем роскошный седан Air и представленный сегодня не менее роскошный кроссовер Gravity.

Прототип кроссовера Gravity впервые был замечен на дорогах ещё летом 2020 года, то есть даже до запуска в серию седана Air, но официальная премьера состоялась только вчера на автосалоне в Лос-Анджелесе, а производство Lucid Gravity начнётся только в конце 2024 года, то есть желающим его приобрести придётся подождать ещё, как минимум, год. Долгую разработку Gravity компания Lucid объясняет тем, что для него, по сути, была создана новая платформа с 900-вольтовой электрической архитектурой, многие решения по части электромоторов, батареи, софта и электроники компания применяет на этой модели впервые.



Габаритная длина Lucid Gravity — 5034 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1656 мм, колёсная база — 3035 мм. Заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления с х составляет 0,24, это очень хороший результат для большого SUV. Подробностей о шасси нет, известно только, что в виде опции будет предложена адаптивная пневмоподвеска с регулируемым дорожным просветом. Штатный размер колёс — от 20 до 23 дюймов.



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По поводу силовой установки Gravity информации тоже мало: известно, что её мощность превысит 800 л.с., разгон до 100 км/ч будет занимать около 3,5 с, запас хода на одной зарядке — более 700 км по циклу EPA. Ёмкость батареи не названа (по данным журнала InsideEVs — около 120 кВт·ч), зато компания сообщает, что высоковольтная архитектура позволит при зарядке на мощном терминале (от 300 кВт) увеличить запас хода на 322 км всего за 15 минут. Грузоподъёмность кроссовера — более 680 кг, допустимая масса буксируемого прицепа — 2,72 т.



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Салон Lucid Gravity рассчитан на семерых седоков, его дизайн во многом напоминает дизайн салона седана Lucid Air, но многие элементы выполнены иначе. Например, панорамное 34-дюймовое табло с 6К-разрешением в кроссовере расположено над сплюснутым рулём, а не за ним, изменён дизайн дополнительного мультимедийного дисплея на центральной консоли, существенно обновлён графический интерфейс. Штатная аудиосистема насчитывает 22 громкоговорителя.



Крыша почти целиком прозрачная, есть лишь поперечина над подголовниками передних сидений. Кресла второго и третьего рядов складываются, позволяя сформировать грузовое пространство объёмом 3171 л, а в передний части кроссовера есть дополнительный багажник объёмом 226 л, в открытом состоянии его можно использовать как двухместную скамейку.



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Пока что Lucid не принимает даже предварительны заказы на кроссовер Gravity, но сообщает что его минимальная цена к моменту начала производства в следующем году составит 80 000 долларов. Судя по всему, в качестве ценового ориентира маркетологи Lucid взяли кроссовер Tesla Model X, минимальная цена которого сейчас в США составляет 79 990 долларов.

