Приключенческий концепт Lucid Gravity X: готов к путешествиям по дорогам и за их пределами

15.08.2025 68 0 0

Новый шоу-кар, созданный на базе имеющегося SUV американской марки, будет представлен 17 августа 2025 года в рамках мероприятия Pebble Beach Concours d'Elegance, которое пройдёт в Калифорнии.

Изначально, ещё в 2007 году, появилась компания Atieva, которая занималась разработкой электрических силовых установок на базе Mercedes-Benz Vito. Этот американский стартап в 2016-м сменил название на Lucid Motors, при этом ребрендинг случился накануне официальной презентации прототипа первенца марки. Его роль исполнил полноразмерный полностью «зелёный» седан Air. Второй моделью «штатной» марки стал кроссовер Gravity, который был представлен в конце осени 2023 года.

На фото: концепт Lucid Gravity X
На фото: концепт Lucid Gravity X
Теперь компания Lucid Motors решила презентовать концепт Gravity X: дебют состоится в ближайшее воскресение, 17 августа, в рамках мероприятия Pebble Beach Concours d'Elegance в Калифорнии. Как очевидно из названия, шоу-кар не был создан с нуля: он представляет собой модернизированную версию имеющегося SUV. Производитель отметил, что особенность Gravity X в том, что он готов к путешествиям, которые пролегают кК по асфальтированным дорогам, так и за их пределами.

В компании рассказали о том, что Lucid Gravity X получил интегрированные поперечины, которые поддерживают крышу с дополнительной светодиодной светотехникой. Помимо этого, этому варианту кроссовера перенастроили подвеску, в итоге подрос дорожный просвет (на сколько именно, в компании не уточнили, у «обычного» SUV – 200 мм). Кроме того, у концепта расширенная колея, а 21- и 22-дюймовые колёса обуты во внедорожную резину.

Ещё шоу-кар американской марки может похвалиться новым более массивным обвесом по периметру кузова, на передней части появилась выступающая серебристая планка с интегрированными буксировочными проушинами. Более брутально смотрятся и накладки на колёсных арках, а корма у концепта украшена спортивным диффузором с парой вертикальных светоотражателей.

В салоне шоу-кара Lucid Gravity X предусмотрены другие, более прочные напольные коврики, отделанные кожей сиденья премиум-класса с ярко-оранжевыми вставками и аналогичной прострочкой, а также древесные вставки на передней панели и центральном тоннеле.

На фото: салон концепта Lucid Gravity X

Техника у концепта стандартная: полноприводный электрический кроссовер оснащён двухмоторной установкой, совокупная отдача которой составляет 839 л.с. В состав системы входит также тяговая батарея ёмкостью 123 кВт*ч. Максимальный запас хода на одной зарядке составляет 724 км (при расчёте по циклу EPA). На разгон с места до «сотни» стандартному кроссоверу Gravity требуется 3,7 секунды.

Отметим, кроссовер Lucid Gravity в продажу пока не поступил. Согласно официальному сайту бренда, модель станет доступна для заказа позже в текущем году. Цены пока тоже неизвестны. Кстати, стоимость седана Air на американском рынке варьируется в диапазоне от 70 900 до 249 000 долларов (эквивалентно примерно 5,7 – 20 млн рублей по текущему курсу).

