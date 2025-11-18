Беспилотные авто ×
  • Tesla Robotaxi продолжает таранить велосипедистов, животных и другие автомобили

Tesla Robotaxi продолжает таранить велосипедистов, животных и другие автомобили

18.11.2025 122 0 0

В июне этого года компания Tesla запустила близ своей штаб-квартиры в Остине (США, штат Техас) беспилотное такси под надзором, но пока этот эксперимент сложно назвать удачным: количество задокументированных аварий с участием Tesla Robotaxi достигло семи, а эпизодов с нарушением ДТП на порядок больше.

Сервис Tesla Robotaxi — это несколько десятков самоуправляемых кроссоверов Model Y, которые развозят пассажиров по фиксированной цене 4,2 доллара за поездку. Илон Маск назвал запуск этого сервиса «кульминацией десятилетия упорной работы», при этом уже в первые дни его работы пользователи заметили, что управляемые искусственным интеллектом (ИИ) кроссоверы грубо нарушают ПДД.

Каждый таксомотор Tesla действительно едет самостоятельно, водителя за рулём нет, но в каждой машине на правом переднем сиденье сидит надзиратель от Tesla, который может в любой момент нажать красную кнопку и прервать поездку. Также за работой всех беспилотных такси следит ситуационный центр Tesla с кучей сотрудников. То есть, если обычное такси водит один человек, то в случае с Tesla Robotaxi в процессе задействованы минимум два человека, что ставит под сомнение коммерческую эффективность сервиса.

Впрочем, Илону Маску на данный момент важная не коммерческая эффективность сервиса, а его интеграция в реальную жизнь, и с этим, мягко говоря, есть некоторые проблемы. Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) сейчас требует от автопроизводителей сообщать ему о всех авариях с участием машин, на которых был активирован автопилот второго уровня по классификации SAE, а именно этому уровню формально соответствует любая из существующих версий автопилота Tesla.

С начала запуска сервиса Tesla Robotaxi в базе данных NHTSA накопилось уже семь эпизодов с участием самоуправляемых кроссоверов Model Y: в трёх из них имело место столкновение с другим автомобилем, в двух — с объектами инфраструктуры, в одном — с животным и ещё в одном — с велосипедистом. К счастью, во всех этих авариях не было зафиксировано серьёзного ущерба, в больницу никого не отправляли. Эпизоды с нарушениями правил дорожного движения NHTSA системно не собирает, но они в изобилии представлены в соцсетях — это выезды на встречку, другие опасные манёвры, нарушения правил парковки и остановки.

В целом уровень аварийности сервиса Tesla Robotaxi примерно в два раза выше, чем у конкурирующего сервиса Waymo, финансируемого компанией Google. Таксомоторы Waymo имеют гораздо больше органов искусственного зрения, чем кроссоверы Tesla Robotaxi, в том числе лидары, буквально ощупывающие пространство вокруг автомобиля. Tesla делает ставку исключительно на камеры и продвинутое распознавание образов, но практика показывает, что пока всё это работает неважно. Впрочем, даже если Tesla добавит в свои машины несколько лидаров и радаров, принципиально ситуацию это не изменит, но, безусловно, снизит аварийность сервиса такси.

Мы уже много раз говорили о том, что запуск полноценного автопилота, когда можно сесть в машину, уснуть и проснуться уже в точке назначения, упирается в непреодолимые на текущем уровне развития общества этические и юридические противоречия. Корпорация General Motors ещё в 2020 году вывела на дороги в Сан-Франциско своё беспилотное такси на базе Chevrolet Bolt, но в итоге в конце прошлого года свернула этот проект, признав его полную бесперспективность в обозримом будущем.

Проблемы в работе сервиса Tesla Robotaxi не имели бы большого значения, если бы компания Tesla не связывала своё будущее исключительно с ИИ, роботами и беспилотными перевозками. Представленный в начале осени новый генеральный план Tesla — это настоящая техногенная утопия, полностью оторванная от наблюдаемой реальности.

США авто и общество беспилотные авто Tesla Tesla Model Y

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты Рейтинг видеорегистраторов с 4G: какой лучше выбрать? Видеорегистратор – гаджет уже насквозь привычный каждому. А вот регистратор, в который можно вставить сим-карту с мобильным интернетом – это пока еще относительно свежий класс устройств. И в... 280 1 1 18.11.2025
Статьи / Мнение без фильтров Дайте денег: что не так с очередной реформой ОСАГО Каждый год в России проводится хотя бы одна конференция, на которой страховые компании заявляют: денег снова не хватает, система работает плохо, а полисы должны опять подорожать. Ну сколько... 683 5 1 17.11.2025
Статьи / История Skoda, Avia, Źuk и компания: легкие грузовички стран соцлагеря, которые импортировали в СССР Поставки в СССР автомобилей из стран соцлагеря заметно способствовали развитию советского народного хозяйства, но если чехословацкие грузовики Skoda-LIAZ и Tatra, как и венгерские автобусы... 1289 3 1 16.11.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 44337 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 15756 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 14022 25 3 28.09.2025
Обсуждаемое
10 Спорт и бизнес: вспоминаем самые быстрые бизнес-седаны девяностых
5 Дайте денег: что не так с очередной реформой ОСАГО
4 От Bosch до Cordiant: история одной технологической эстафеты
Новые комментарии
Change privacy settings