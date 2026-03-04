Конкурс ×

Лучшим автомобилем в мире-2026 станет BMW, Hyundai или Nissan

Организаторы престижного конкурса Всемирный автомобиль года (World Car of the Year) объявили тройки финалистов каждой из номинаций. Победителей традиционно назовут в рамках Нью-Йоркского автосалона, который откроется в следующем месяце.

Новый сезон премии Всемирный автомобиль года стартовал осенью прошлого года. Десятка финалистов основного конкурса стала известна в январе 2026-го, тогда же опубликовали шорт-листы сопутствующих категорий (в них входили по пять машин). А теперь названы участники, которые смогли пробиться в тройки «самых-самых».

Напомним, согласно актуальным правилам, за главную награду – то есть за титул лучшего автомобиля в мире – борются модели, объем производства которых составляет не менее 10 000 единиц в год. Кроме того, машины должны продаваться минимум на двух континентах и минимум на двух крупных рынках (Китай, Европа, Индия, Япония, Корея, Латинская Америка или США). Сопутствующие категории – это Городской автомобиль, Премиальный автомобиль, Спорткар года, Электрокар года и Лучший дизайн. Для этих номинаций действуют другие правила (к примеру, уменьшен тираж). Ну а лучшие авто выбирает жюри, в состав которого входит почти сотня автожурналистов из 33 стран (включая Россию).

Нынешний сезон отметился увеличением количества китайских моделей. В частности, в основном конкурсе изначальны были заявлены машины марок BAW, BYD, Deepal, Denza, Forthing, GAC, Geely, Hongqi, Jaecoo, Leapmotor, Omoda и других. Еще интересно то, что некоторые автомобили, попавшие в ТОП-3 тех самых сопутствующих категорий, так или иначе связаны с Китаем же. Ну а главную награду заберет «немец», «кореец» или «японец».

Всемирный автомобиль-2026, ТОП-3:
BMW iX3
Hyundai Palisade
Nissan Leaf

Модели, которые попали в ТОП-10, но в дальнейшем выбыли из конкурса: Audi Q5/SQ5, BYD Seal 6 DM-i, Hyundai Ioniq 9, Kia EV4, Kia EV5, Mercedes-Benz CLA, Toyota RAV4.

Городским автомобилем года может стать как раз «китаец». И речь не только о хэтчбеке Firefly (у компакта нет собственного имени, Firefly – это марка, принадлежащая Nio), но и о якобы модели Chevrolet. Ведь галстук-бабочку нацепили на электрокросс Baojun (этот бренд входит в СП SAIC-GM-Wuling). Впрочем, победу также может одержать паркетник Hyundai.

Городской автомобиль года, ТОП-3:
Baojun Yep Plus/Chevrolet Spark EUV
Firefly
Hyundai Venue

Автомобили, которые пробились в ТОП-5, но в итоге выбыли из конкурса: Alfa Romeo Junior и Wuling Binguo.

Борьбу за право обладания титулом Премиальный автомобиль продолжат Cadillac, Lucid и Volvo, лучшим спорткаром станет BMW, Chevrolet (настоящий!) или Hyundai. А звание лучшего электрокара получит BMW, Mercedes или Nissan. Наконец, звание самого красивого автомобиля года достанется коммерческой «электричке» Kia, сделанному на базе «китайца» лифтбеку Mazda или лифтбеку Volvo.

Премиальный автомобиль года, ТОП-3:
Cadillac Vistiq
Lucid Gravity
Volvo ES90

Из конкурса вылетели сразу два семейства Audi – A6 e-tron/S6 e-tron и A6/S6.

Спорткар года, ТОП-3:
BMW M2 CS
Chevrolet Corvette E-Ray
Hyundai Ioniq 6 N

Выбыли Land Rover Defender OCTA и Mercedes-AMG GT 63 Pro.

Электрокар года, ТОП-3:
BMW iX3
Mercedes-Benz CLA
Nissan Leaf

Выбыли Audi A6 e-tron/S6 e-tron и Hyundai Ioniq 9.

Mercedes-Benz CLA

Лучший дизайн, ТОП-3:
Kia PV5
Mazda 6e/EZ-6
Volvo ES90

Выбыли Firefly и Lynk & Co 08.

Всех победителей конкурса Всемирный автомобиль года объявят на автосалоне в Нью-Йорке, который откроется в начале апреля. Главную награду сезона 2025 забрал электрический паркетник Kia EV3, лучшим премиальным авто тогда стал Volvo EX90, спорткаром года признали Porsche 911 Carrera GTS, городским автомобилем – BYD Seagull/Dolphin Mini, «самым-самым» электрокаром – Hyundai Inster/Casper Electric, а самым красивым – Volkswagen ID. Buzz.

