Гибридные авто ×
  • Гибридный Chevrolet Corvette E-Ray добрался до Европы в слегка ослабленном виде

Гибридный Chevrolet Corvette E-Ray добрался до Европы в слегка ослабленном виде

09.06.2025 59 0 0

Американский полноприводный гибридный суперкар Chevrolet Corvette E-Ray при всех пошлинах и надбавках за адаптацию стоит в Европе дешевле гибридного Porsche 911 Carrera 4 GTS.

Марка Chevrolet покинула массовый сегмент европейского авторынка в 2013 году, после чего в продаже остались только спорткары Camaro и Corvette, но Camaro в 2023 году был снят с производства, так что теперь в Европе официально представлен только среднемоторный Corvette поколения C8.

В прошлом году, по данным аналитического агентства JATO Dynamics, продажи Corvette в Европе составили 532 шт., что на 56% меньше продаж в 2023 году, зато в этом году продажи растут: с января по апрель реализовано 221 шт. (+25% по сравнению с АППГ). Это вполне достойные цифры с учётом того, что официально в Европе представлен только базовый Corvette Stingray с нижневальным 6,2-литровым 16-клапанным V8 LT2, дефорсированным в угоду экологическим характеристикам с 502 л.с. и 637 Нм до 482 л.с. и 613 Нм. Минувшей весной в Великобритании начались продажи более мощного Corvette Z06, а вот в континентальной Европе только что стал доступен для заказа гибридный Corvette E-Ray.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В США премьера Corvette E-Ray состоялась в 2023 году, сейчас его минимальная цена с учётом доставки составляет 108 795 долларов. В Европе Corvette E-Ray стоит заметно дороже: в кузове тарга, который GM называет купе, минимальная цена составляет 169 000 евро, в кузове кабриолет — 176 900 евро. Между тем дебютировавший в прошлом году полноприводный гибридный Porsche 911 Carrera 4 GTS (541 л.с.) стоит в Германии от 183 700 евро, так что «американец» обойдётся дешевле, притом что предлагает лучшую динамику — набирает первую «сотню» за 2,9 с против 3,0 с у Porsche.

В основе силовой установки Corvette E-Ray в европейской спецификации лежит всё тот же дефорсированный V8 LT2, состыкованный с 8-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, который передаёт всю мощность ДВС на задние колёса. Передние колёса вращает электромотор (162 л.с., 165 Нм), который питается от расположенной в центральном тоннеле тяговой батареи ёмкостью 1,9 кВт·ч. Максимальная совокупная мощность силовой установки — 643 л.с. (в США — 664 л.с.). Зарядка батареи от внешнего источника не предусмотрена, её заряд пополняется при торможениях, когда электромотор работает в режиме рекуперации, или принудительно во время движения при активации режима Charge+. Непродолжительное время Corvette E-Ray может ездить только на электротяге, но на скорости не выше 70 км/ч.

В стандартное оснащение Corvette E-Ray входят адаптивные амортизаторы Magnetic Ride Control 4.0, карбон-керамический тормоза Brembo, всесезонные шины Michelin Pilot Sport и полный набор предусмотренных для этой модели электронных ассистентов водителя. За доплату доступны различные опции, в том числе комбинированная окраска и расширенная отделка из углепластика.

Салон американского Chevrolet Corvette E-Ray 2026 модельного года

Какой интерьер у европейского Corvette E-Ray, непонятно, его фотографии не опубликованы, но, скорее всего, дореформенный, так как он относится к 2025 модельному году, а в США все версии 2026 модельного года будут иметь обновлённый салон.

спортивные авто авторынок суперкары новинки Европа гибридные авто Chevrolet Chevrolet Corvette
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Эксперт, который знает всё: как искусственный интеллект помогает выбрать машину с пробегом Выбрать машину на вторичном рынке всегда было непростой задачей: для этого нужно как минимум неплохо разбираться в технике. Часто увидеть признаки кузовного ремонта способен только профессио... 96 0 0 09.06.2025
Статьи / Мнение без фильтров Не в них дело: почему камеры – это не так уж плохо Сколько раз приходилось слышать: «Да я только на половину шины на сплошную наехал, а мне штраф прилетел!». Или: «На секунду в банк забежал – а эвакуаторщик, нехороший человек, уже машину цеп... 176 3 0 09.06.2025
Статьи / Путешествия Винты, втулка, рок-н-ролл: маленькое путешествие в Ступино на GAC GS3 Почему бывает сложно выточить втулку? Что искали авантюристы в селе Троице-Лобаново? Как получилось, что в поселке Электровозстрой не построили ни одного электровоза? Где собираются ступинск... 217 1 2 08.06.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 27929 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 26892 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12536 3 3 11.02.2025
Обсуждаемое
17 Пилить нельзя спасать: опыт владения Mercedes-Benz W123
6 Видеорегистраторы с GPS-информером: диапазон 10-14 тысяч рублей
5 Грациозная рулетка и рычание леопарда: тест-драйв GAC Empow
Новые комментарии
Change privacy settings