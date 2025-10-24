Новинки ×
  • Кроссовер Hyundai Venue сменил поколение: брутальнее и богаче, всё так же бензин или дизель

Кроссовер Hyundai Venue сменил поколение: брутальнее и богаче, всё так же бензин или дизель

24.10.2025 484 0 0

Компания Hyundai рассекретила бюджетный паркетник Venue следующей генерации. Модель сменила имидж и обрела новое оборудование. Как и прежде, кроссовер будет доступен с бензиновыми или дизельным моторами, при этом для него предусмотрена новая трансмиссия.

Компактный и недорогой кроссовер Hyundai Venue в строю с 2019 года, полноценный рестайлинг провели в 2022-м. Пятидверка присутствует во многих странах, ее продают даже в США, хотя там-то до сих пор представлен дореформенный вариант. Главным же рынком для Venue является Индия, где доступны машины локального производства. Так что нет ничего удивительного в том, что именно индийское подразделение первым показало Venue новой генерации.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Во втором поколении паркетник выглядит гораздо брутальнее. Hyundai Venue обрел массивные колесные арки и внушительные бамперы. Радиаторная решетка стала шире, вдобавок с нее убрали хромированные пластины. Кроссоверу также досталась мудреная головная оптика: блоки основных фар сделали вертикальными, по бокам расположены диодные галки ходовых огней, выше – дополнительные секции ДХО, тоже с галками. Вдобавок под крышкой капота может быть светящаяся полоска. Задние фонари теперь в виде прямоугольной плашки.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Длина индийского Hyundai Venue не изменилась – 3995 мм, ведь машинам длиной менее четырех метров в этой стране положены существенные налоговые льготы. А вот остальные габариты увеличены: ширина новинки составляет 1800 мм (+30 мм по сравнению с предшественником), высота – 1665 мм (+48 мм), колесная база – 2520 мм (+20 мм).

В салоне «второго» Venue появилось изогнутое табло, то есть объединенные экраны приборки и мультимедиа, каждый диагональю 12,3 дюйма. У предыдущего паркетника раздельные 8-дюймовые дисплеи. Новый кроссовер также получил более строгую переднюю панель с вертикальными боковыми дефлекторами обдува.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Вместо трех кругляшей, отвечающих за «климат», теперь прямоугольный блок с физическими кнопками. Ниже вроде бы идет площадка для беспроводной зарядки (у предшественника ее нет). А на новом же руле вместо привычной эмблемы четыре точки – это буква H в азбуке Морзе, как у электрокаров Ioniq. Индийские СМИ еще пишут, список оборудования нового Hyundai Venue пополнила вентиляция передних сидений.

Как и предыдущий локальный паркетник, «второй» Venue в Индии предложат с тремя моторами на выбор. Это бензиновые атмосферник 1.2 MPI (83 л.с.) и турботройка 1.0 T-GDI (120 л.с.), турбодизель 1.5 CRDi (116 л.с.). Все двигатели сочетаются с механикой. Бензиновому турбомотору еще положена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. А дизель впервые может сочетаться с классическим шестиступенчатым автоматом. Привод исключительно передний.

Предыдущий Hyundai Venue для Индии
1 / 3
Предыдущий Hyundai Venue для Индии
2 / 3
Предыдущий Hyundai Venue для Индии
3 / 3

Полноценный запуск нового Hyundai Venue в Индии намечен на 4 ноября, тогда же объявят цены. При этом там уже открыт прием заказов: клиентам предлагается внести депозит в размере 25 000 рупий (около 23 000 рублей по актуальному курсу).

кроссовер Индия авторынок новинки Hyundai Hyundai Venue

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Слишком много проводов: что такое плохая «масса» и что с этим делать «О, сколько нам открытий чудных готовит заземление в авто…». Примерно так мог бы сказать поэт, если б дожил до эры повальной автомобилизации населения. Сегодня мы сделаем эти открытия вместе... 74 0 0 24.10.2025
Статьи / Ремонт и обслуживание Спасти стареющий автопарк: особенности моторных масел для автомобилей с большим пробегом Автомобили в России стареют – это факт. И чем старше становится машина, тем большей заботы она требует. Речь идет не только о необходимости ремонтировать ее все чаще и чаще, но и о стремлени... 7019 0 2 23.10.2025
Статьи / История Porsche 917: убить пилота, унизить конкурентов, попасть под запрет и всё же стать легендой Старт культовой гонки «24 часа Ле-Мана» в 1970 году прошел при ясной погоде, и большинство участников вопреки прогнозам синоптиков отказалось от дождевых шин. В 17:30 с неба упало несколько... 941 1 0 23.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 14502 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 13113 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Культурный код с наддувом: опыт владения турбированным ВАЗ-21214 Принято считать, что на городских улицах и тем более – на шоссейных магистралях ужасающе медлительной, шумной и прожорливой Ниве делать нечего. Вялый мотор, да еще и задушенный кондиционером... 11981 17 1 16.10.2025
Обсуждаемое
22 Старый, добрый, дорогой: тест-драйв Solaris HC
8 О чём говорит взлёт тарифа на городскую парковку: регионам приготовить...
7 В погоню за Мерседесом: General Motors анонсировала автопилот третьего...
Новые комментарии
Change privacy settings