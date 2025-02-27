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  • Kia полностью рассекретила серийные седан и хэтчбек EV4, а также минивэн и фургон PV5

Kia полностью рассекретила серийные седан и хэтчбек EV4, а также минивэн и фургон PV5

27.02.2025 114 0 0

Предполагается, что на европейском рынке пятидверка сможет побороться за покупателей с Volkswagen ID.3, а вэн составит конкуренцию ID.Buzz.

Марка Киа заявила о желании «оживить глобальный рынок электромобилей». В рамках специального мероприятия Kia EV Day, которое проходит сегодня в Таррагоне (Испания), корейский бренд представил новый концептуальный кроссовер EV2, которому мы посвятили отдельную заметку, серийные версии седана и хэтчбека EV4, а также товарные исполнения минивэна и фургона PV5.

Внешность седана и хэтчбека Kia EV4 уже не секрет: марка показала экстерьер «обычных» модификаций и «подогретых» вариантов с прибавкой GT-Line к названию в начале прошлой недели. Теперь производитель продемонстрировал интерьер новинок и рассказал об их полностью «зелёной» технике. На домашний рынок седан EV4 выйдет в следующем месяце, хэтчбек появится в Европе во второй половине 2025 года. Ориентировочный стартовый ценник – 37 тыс. евро (эквивалентно примерно 3,39 млн рублей по текущему курсу).

На фото: седан Kia EV4 GT-Line
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На фото: седан Kia EV4 GT-Line
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На фото: седан Kia EV4
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На фото: седан Kia EV4
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В салоне четырёх- и пятидверки перед водителем располагается «сплюснутый» с двух сторон мультируль с физическими кнопками, а на передней панели есть большое горизонтальное табло диагональю 30 дюймов, которое объединяет в себе виртуальный щиток приборов (12,3 дюйма), блок для управления климатической установкой (5 дюймов) и тачскрин мультимедийной системы (12,3 дюйма) с навигацией и рядом современных развлекательных сервисов. Предусмотрена акустическая система с восемью динамиками.

На фото: хэтчбек Kia EV4 GT-Line
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На фото: хэтчбек Kia EV4 GT-Line
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На фото: хэтчбек Kia EV4
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Габаритная длина седана равна 4730 мм, хэтчбека – 4430 мм, высота – 1480 и 1485 мм соответственно, а ширина (1860 мм) и колёсная база (2820 мм) у модификаций одинаковые. Объём багажника у четырёхдверки равен 490 литров, у пятидверки – 435 литров. Обеим версиям модели положены 17-дюймовые колёсные диски.

На фото: салон Kia EV4
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На фото: салон Kia EV4
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На фото: салон Kia EV4
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На фото: салон Kia EV4
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На фото: салон Kia EV4
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На фото: салон Kia EV4
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В основе Kia EV4 лежит платформа E-GMP, 400-вольтовую архитектуру новинки разделили с представленным ранее EV3 (у EV6 и EV9 – 800-вольтовая). Седану и хэтчбеку достался единственный 204-сильный электромотор, расположенный на передней оси. Позже у них появятся полноприводные версии с прибавкой GT, которые снабдят двухмоторными силовыми установками.

На фото: салон Kia EV4 GT-Line
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На фото: салон Kia EV4 GT-Line
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На фото: салон Kia EV4 GT-Line
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Обе модификации доступны с двумя вариантами тяговых батарей – 58,3 и 81,4 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке у седана с «младшим» аккумулятором равен 430 км (при расчёте по циклу WLTP), у хэтчбека – 410 км; с более ёмкой батареей – 630 и 590 км соответственно. На разгон с места до «сотни» базовым Kia EV4 требуется 7,4 секунды, а вариантам Long Range – 7,7 секунды. Максимальная скорость равна 170 км/ч.

Экстерьер минивэна и фургона Kia PV5 мы тоже уже видели: корейская марка показала внешность новинок неделю назад. В салоне вэнов можно увидеть «сплюснутый» руль, ещё перед водителем располагается 7-дюймовый дисплей, исполняющий роль виртуальной приборки, в по центру передней панели находится тачскрин информационно-развлекательной системы на 12,9 дюйма.

На фото: Kia PV5 Cargo
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На фото: Kia PV5 Cargo
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На фото: Kia PV5 Passenger
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На фото: Kia PV5 Passenger
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На фото: Kia PV5 Passenger
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На фото: Kia PV5 Passenger
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На фото: Kia PV5 Passenger
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На фото: Kia PV5 Crew
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На фото: Kia PV5 Crew
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У пассажирской версии три ряда сидений, вместимость – до семи человек. Грузовой вариант доступен в стандартной и удлинённой модификациях, а также с высокой крышей. Длина Kia PV5 равна 4695, ширина – 1895 мм, высота обычного исполнения (без антенны) – 1899 мм, а расстояние между осями – 2995 мм.

На фото: салон Kia PV5
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На фото: салон Kia PV5
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На фото: салон Kia PV5
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Минивэн и фургон Kia PV5 базируются на новой платформе E-GMP.S (архитектура – 400-вольтовая), которая разработана специально для коммерческих моделей марки. Для всех модификаций предусмотрен один 163-сильный электромотор, расположенный на передней оси (максимальный крутящий момент – 250 Нм). Пассажирской версии доступны две тяговые батареи на выбор – 51,5 и 71,2 кВт*ч, а грузовой положены три – ещё с «младшей» ёмкостью 43,3 кВт*ч. Дальнобойность всех вариантов к компании не рассекретили, но отметили, что максимальный паспортный запас хода без подзарядки у этой модели составляет 400 км.

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Пока что в Kia обнародовали только ориентировочный стартовый ценник вэна PV5: в Европе за него попросят около 30 тыс. евро, что эквивалентно примерно 2,72 млн рублей по текущему курсу.

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