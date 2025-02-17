Kia в преддверии скорой премьеры показала экстерьер серийных седана и хэтчбека EV4

Корейская марка рассекретит информацию о технике новинки с необычным дизайном, а также покажет её салон в конце текущего месяца.

Как стало известно на прошлой неделе, Kia готовится к презентации сразу нескольких полностью «зелёных» новинок: речь идёт о серийных версиях Kia EV4 и грузопассажирского вэна PV5, а также концептуальном кроссовере EV2. Полноценная премьера пройдёт в рамках специального мероприятия Kia EV Day, которое состоится в Таррагоне (Испания) 27 февраля, а пока что корейцы показали экстерьер товарных версий седана и хэтчбека EV4.

На фото: седан Kia EV4

Kia EV4 дебютировал в статусе концепта осенью 2023 года, тогда же стало известно, что серийному варианту оставят это же имя. Ещё в компании отмечали, что внешность товарного EV4 окажется близка к необычному экстерьеру шоу-кара. Теперь мы можем в этом убедиться. Так, седану оставили тот же силуэт, прежние пропорции и большую часть дизайнерских решений.

У седана и хэтчбека Kia EV4 покатый капот с выштамповками по бокам и логотипом бренда на кромке. Головная оптика имеет сложную форму с вертикально вытянутыми светодиодными ходовыми огнями и «пиксельными» основными блоками фар. Исполнения GT-Line отличаются от обычных версий за счёт иного оформления нижней части переднего бампера: боковые части возле воздухозаборника окрашены в цвет кузова, сплиттер – чёрный (у стандартных версий наоборот).

На фото: седан Kia EV4 GT-Line

Оба варианта получили пластиковые «оквадраченные» накладки на колёсные арки, диски с необычным дизайном (GT-Line положены 19-дюймовые колёса), чёрные передние и центральные стойки крыши. В отличие от концепта, у серийных версий есть выдвижные дверные ручки и большие традиционные наружные зеркала (у «обычных» машин корпуса окрашены в цвет кузова, у GT-Line – в чёрный).

На фото: хэтчбек Kia EV4

По форме кормы седан на самом деле напоминает лифтбек (за счёт покатого заднего стекла), однако у него всё-таки имеется отдельная крышка багажника с «утиным» хвостом, а не полноценная пятая дверь. С-образные фонари получили световой рисунок, перекликающийся с фарами спереди. Седан в исполнении GT-Line снабдили дополнительными накладками на верхней части заднего стекла, кроме того, у него иначе оформлен задний бампер.

На фото: хэтчбек Kia EV4 GT-Line

Серийный хэтчбек Kia EV4 получил полноценный спойлер чёрного цвета на верхней части багажной двери, задние фонари имеют три отличающихся друг от друга «луча», один из которых является часть перемычки, визуально соединяющей их друг с другом. Стандартный вариант отличается от версии GT-Line за счёт иначе оформленной нижней части заднего бампера.

Снимков интерьера пока нет, но ожидается, что салон Kia EV4 будет унифицирован с другими актуальными моделями «зелёной» линейки корейской марки. Так что на передней панели мы скорее всего увидим большое горизонтально вытянутое табло, которое объединяет в себе виртуальную приборку и тачскрин информационно-развлекательной системы. Информация о технике, вероятно, будет рассекречена в ходе скорой презентации. Напомним, в рамках Kia EV Day компания также расскажет о своей обновлённой стратегии электрификации.