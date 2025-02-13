Kia готовится к презентации серийных версий EV4 и PV5, а также концептуального кроссовера EV2

Дебют всех трёх новинок корейской марки намечен на 27 февраля текущего года, тогда же компания намерена представить свою обновлённую стратегию развития в области электромобилей.

Корейский бренд готовится к скорой презентации сразу нескольких полностью «зелёных» новинок, дебют пройдёт в конце текущего месяца в ходе специального мероприятия Kia EV Day, которое пройдёт в Таррагоне (Испания). Пара из них многим покажутся знакомыми, так как ранее они уже дебютировали в статусе концептов. Теперь же настало время презентации серийных версий кросс-седана Kia EV4 и грузопассажирского вэна PV5.

Шоу-кар Kia EV4 дебютировал осенью 2023 года, тогда же стало известно, что серийному варианту оставят это же название. Кроме того, в компании отмечали, что внешность концепта весьма близка к товарной модели. Теперь это утверждение подтверждается тизерами: в преддверии скорой премьеры корейская марка опубликовала пару тизеров будущего Kia EV4.

Тизер серийного Kia EV4

На снимках не полностью запечатлены передняя часть и корма. Можно разглядеть покатую форму капота, светодиодную головную оптику сложной вытянутой формы, оформленную в актуальном фирменном стиле, массивные «оквадраченные» накладки на колёсные арки из некрашеного пластика.

Тизер серийного Kia EV4

На фото кормы видны лаконичный глянцевый чёрный спойлер, визуально являющийся продолжением крыши, покатое заднее стекло, небольшой «утиный хвост», венчающий крышку багажника, а также необычные задние фонари и выдвижные дверные ручки.

Тизер серийного Kia PV5

В статусе концепта среднеразмерный вэн Kia PV5 дебютировал в начале прошлого года в рамках выставки потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. Изначально сообщалось, что эта полностью электрическая коммерческая новинка будет представлена в вариантах фургон и минивэн. Судя по снимкам, на новых тизерах запечатлён именно серийный минивэн PV5.

Тизер серийного Kia PV5

В списке отличий от аналогичного концепта числятся разве что белая, а не чёрная крыша, а также наличие больших традиционных наружных зеркал с чёрными корпусами и повторителями поворотников. Корму грузопассажирского вэна украсили вытянутыми вертикальными фонарями со световым рисунком, напоминающим квадратные скобки и различные дополнительные штрихи.

Тизер концепта Kia EV2

Ещё одной новинкой марки, которая дебютирует 27 февраля, станет концептуальный маленький кроссовер Kia EV2. Он получил необычную головную оптику с дополнительными «клыками» ходовых огней, «разлапистые» задние фонари, обычные боковые зеркала с повторителями сигналов поворота, визуально массивный пластиковый обвес по периметру кузова и небольшой спойлер на пятой двери.

Подробностей о технике будущих новинок Kia пока практически нет. Известно, что в основе вэна Kia PV5 лежит платформа PBV (Platform Beyond Vehicle), на ней в дальнейшем будут базироваться и другие новинки семейства. По предварительным данным, в основу Kia EV4 и EV2 ляжет «тележка» E-GMP (Electric Global Modular Platform), на которой сейчас базируются Kia EV3, EV6 и EV9, а также «зелёные» модели Hyundai и Genesis.