Kia EV9 обзавёлся спортивной версией GT с имитатором переключения передач

Компания Kia представила в рамках автосалона в Лос-Анджелесе ранее обещанную топ-версию GT флагманского электрического кроссовера Kia EV9 с двухмоторной силовой установкой мощностью 508 л.с., в продаже он появится во второй половине следующего года.

Большой трёхрядный кроссовер Kia EV9 (габаритная длина — 5010-5015 мм, колёсная база — 3100 мм) дебютировал весной прошлого года и был довольно тепло принят в США: с января по октябрь текущего года продано 17 911 шт. Хороший спрос отчасти объясняется практически полным отсутствием на рынке непремиальных конкурентов: Tesla Model X уже приелась, традиционные американские марки аналогов Kia EV9 пока не выпускают (Ford недавно вообще отказался от разработки большого трёхрядного электрического кроссовера), а материнская компания Hyundai только сейчас представила родственный трёхрядный электрический кроссовер Ioniq 9, он выйдет на рынок в первой половине 2025 года. Короче говоря, Kia EV9 успел снять сливки со своего сегмента на американском рынке. Топ-версия GT должна дополнительно подогреть интерес к этому кроссоверу.

Kia EV9 GT имеет самую мощную в гамме двухмоторную силовую установку: передний электромотор выдаёт 217,5 л.с., задний — 367 л.с., максимальная совокупная мощность — 508 л.с., разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 4,3 с. Цикл доводочных испытаний Kia EV9 GT пока не завершён, поэтому к моменту его выхода на рынок показатели мощности и динамики могут скорректированы. Информации о ёмкости батареи и запасе хода на одной зарядке пока нет. Для ориентира скажем, что менее мощная двухмоторная версия GT Line (385 л.с.) оснащается 800-вольтовой батареей ёмкостью 99,8 кВт·ч и может проехать на одной зарядке 435 км по циклу EPA. Дорожный просвет Kia EV9 GT составляет 198 мм, допустимая масса буксируемого прицепа — 2268 кг.

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К другим техническим особенностям Kia EV9 GT относятся перенастроенная подвеска с многорежимными адаптивными амортизаторами, задний самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением, более мощные передние тормоза с жёлто-зелёными суппортами, 21-дюймовые колёсные диски особого дизайна, широкие шины Continental SportContact 6 размерности 285/45 R 21 и система Virtual Gear Shift, имитирующая работу коробки передач с характерными рывками при переходе с одной ступени на другую. Практического смысла в системе Virtual Gear Shift нет, но кому-то наверняка захочется поиграться, в качестве переключателей квазипередач используются подрулевые лепестки. В тандеме с имитатором переключения передач работает система electric Active Sound Design (e-ASD), она генерирует различные фальшивые звуки работы силовой установки и коробки передач.

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Снаружи Kia EV9 GT отличается от младшей версии GT Line уникальным стреловидным рисунком из светодиодных пикселей на панели между фарами и слегка изменённым оформлением секции переднего воздухозаборника. В салоне установлены новые передние кресла с более развитой боковой поддержкой, в обивке из кожи и замши используется контрастная жёлто-зелёная прострочка, двухэканное табло (2 х 12,3 дюйма) получило уникальное графическое оформление, вместо стандартного четырёхспицевого руля установлен спортивный трёхспицевый с меткой центрального положения и кнопкой GT (активирует самый хардкорный ездовой режим).

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﻿Цена Kia EV9 GT будет объявлена ближе к старту продаж во второй половине 2025 года, ожидается, что она составит не менее 80 000 долларов, так как Kia EV9 GT Line сейчас стоит от 75 395 долларов с учётом доставки.