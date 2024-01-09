Kia PBV: новое семейство коммерческих электромобилей со сменными кузовами

PBV — это не просто новая линейка лёгких коммерческих электромобилей от Kia, а целая логистическая экосистема, которая должна исправно приносить денежки материнской Hyundai Motor Group за счёт продажи услуг и программного обеспечения по управлению корпоративными парками. В перспективе все Kia PBV должны стать беспилотными и встроиться в так называемые умные города, управляемые искусственным интеллектом, — это объясняет, почему концепты дебютировали на выставке CES, она как раз про отдалённое и светлое будущее всего человечества.

Реальность же такова, что никто пока не может точно предсказать, когда именно полностью беспилотные машины смогут выйти на дороги общего пользования, а потому серийные Kia PBV будут иметь традиционные руль и педали. Руль, впрочем, возможно, не будет механически связан с колёсами: на концептах его можно установить вертикально на напоминающую барную стойку переднюю панель и использовать в качестве настольной лампы — стильно, уютно, по-домашнему. Салоны концептов вдобавок усеяны ящиками и нишами для хранения вещей и отделаны светлыми экологическими чистыми материалами, из-за чего напоминают рекламные картинки из каталогов IKEA.



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В официальном пресс-релизе Kia мало технических подробностей о семействе PBV. Сообщается, в частности, что у них будут лёгкие сменные кузова с механическими и электромагнитными креплениями к платформе. Фиксированной является только секция кабины водителя, а вот пространство за ней можно использовать как угодно и менять надстройки в течение дня: например, днём коммерческий электромобиль Kia работает как такси, ночью — как фургон или пикап для перевозки крупногабаритных грузов, в выходные — как семейный минивэн.



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Для Kia PBV разработана фирменная система съёмных стеллажей и боксов для хранения грузов, их можно перемещать внутри кузова по рельсам и без усилий перекладывать из одной машины в другую. В случае пассажирских перевозок особое внимание уделяется маломобильным пассажирам: широкие дверные проёмы, низкий пол и встроенные приспособления для погрузки позволят закатить и выкатить из салона детскую или инвалидную коляску.



По данным британского журнала Autocar, в основе Kia PBV лежит адаптированная под коммерческие нужды электромобильная модульная платформа E-GMP, но для удешевления стоимости её архитектура «понижена» с 800-вольтовой до 400-вольтовой. Лишь у самых крупных фургонов Kia PV7 будут 800-вольтовые версии с максимально быстрой зарядкой, младшие члены семейства будут довольствоваться 400-вольтовой архитектурой.

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Выпускаться коммерческие электромобили Kia PBV буду на строящемся в южнокорейском Хвасоне специализированном заводе мощностью 150 тысяч машин в год. Первым в производство в 2025 году пойдёт среднеразмерный Kia PV5 (габаритная длина около 4,7 м) в версиях фургон и 7-местный минивэн, минимальная цена фургона будет в районе 35 000 евро. В версии такси минивэн может быть 6-местным: переднего пассажирского кресла здесь нет, освободившееся пространство используется для багажа, как в лондонских кэбах.



Старший фургон Kia PV7 (габаритная длина около 5,7 м) должен стать серийным ориентировочно в 2027 году. Младший фургончик Kia PV1, возможно, так и останется концептом, потому что он полностью беспилотный. Autocar утверждает, что есть ещё компактный Kia PV3, но на иллюстрациях он не показан и реальных серийных перспектив тоже пока не имеет. Выходит, что пока в производственном плане значатся только PV5 и PV7, а дальше будет видно. Kia, как и другие крупные автопроизводители, уже не раз меняла свои электромобильные планы в зависимости от рыночной конъюнктуры. Сегмент электрических LCV обещает быть высококонкурентным: мощную заявку в нём недавно сделал принадлежаший Geely британский бренд LEVC, а в 2026 году на рынок должна выйти совместная коммерческая модель от Renault и Volvo.

