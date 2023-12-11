В стиле Аэробуса: микроавтобус LEVC Xspace от Geely показался на первых фотографиях

LEVC — это британская компания London Electric Vehicle Company, которую холдинг Geely создал в 2013 году, прежде она была известна как London Taxi Company. На данный момент LEVC является нишевым производителем plug-in гибридных таксомоторов TX и фургонов VN5 на их базе, они реализуются в основном на территории Великобритании, хотя есть и леворульные версии для континентальной Европы и некоторых стран Азии.

В начале этого года руководство Geely приняло решение превратить LEVC в крупный глобальный коммерческий бренд и в мае представило специально разработанную для него модульную платформу SOA — другие марки китайского холдинга её не получат. В платформе SOA используются некоторые элементы хорошо известной по легковым моделям холдинга Geely платформы SEA, в частности электромоторы, силовая электроника и аккумуляторы, но «железо» спроектировано с чистого листа в расчёте на большую нагрузку и длительную эксплуатацию. Ключевые преимущества платформы SOA — низкий пол и жёсткость кузова на кручение на уровне спорткаров — 41 000 Нм/градус.



Платформа SOA рассчитана на коммерческие электромобили с колёсной базой от 3000 до 3800 мм, габаритная длина цельнометаллического кузова может варьироваться в диапазоне от 4860 до 5955 мм. Передняя подвеска — пружинная типа McPherson, задняя — пневматическая многорычажная, хотя будут и упрощённые грузовые версии с задней рессорной подвеской. Ёмкость батареи — 73, 102 либо 120 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 695 км.



Построенный на платформе микроавтобус LEVC Xspace официально пока не представлен, сам производитель опубликовал лишь несколько тизеров, но полноценные фотографии и табличка с основными техническими характеристиками вспыли на днях в электронной базе китайского Минпрома. Габаритная длина LEVC Xspace — 5316, ширина — 1998 мм, высота — 1940 мм, колёсная база — 3185 мм. Получается, что по размерам британский микроавтобус на китайской платформе близок к Hyundai Staria и представленному недавно в Китае вэну Li Mega.



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Будут ли у LEVC Xspace такие же хорошие аэродинамические характеристики, как у Li Mega, пока неизвестно, но пиарщики LEVC упирают на эстетическую связь Xspace с огромным пассажирским самолётом Airbus A380, заводской индекс у микроавтобуса тоже выбран под стать источнику вдохновения — L380.



Салон LEVC Xspace может быть 6- либо 8-местным. У 8-местной версии галёрка убирается в подполье багажника, раздельные кресла второго и третьего рядов можно двигать вдоль кузова по салазкам. Для удобства входа/выхода в пороги кузова встроены выдвижные подножки.



Для LEVC Xspace заявлен пока только один электромотор мощностью 200 кВт (272 л.с.). Максимальная скорость — 170 км/ч. Размер штатных колёс — от 18 до 20 дюймов. Снаряженная масса — 2805 кг, полная масса — 3425 кг.



Производиться LEVC Xspace будет в Китае на одном из заводом Geely. Собственный британский завод LEVC в Ансти (пригород Ковентри) продолжит работу, его мощность увеличат с 3000 до 20 000 машин в год, основным профилем этого завода останутся таксомоторы — премьера новых кэбов на платформе SOA, полагаем, не за горами.

