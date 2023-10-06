Renault и Volvo создают СП для выпуска 800-вольтовых электрических фургонов

Renault Group всё больше развивается в сторону от недавно перезапущенного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi: новое СП с Volvo Group лишний раз подтверждает гипотезу о том, что альянс сегодня скорее политическая, нежели бизнес-структура. Напомним, что в июле начало работу гигантское моторное СП Renault Group и холдинга Geely, а в сентябре стало известно о том, что Renault Group отказывается от совместных закупок с Nissan и Mitsubishi. Теперь же определён ключевой партнёр Renault Group в проекте электрического фургона нового поколения, им стала шведская Volvo Group.

Volvo Group не следует путать с Volvo Cars — компания, выпускающая легковые автомобили, сегодня принадлежит Geely, а в состав Volvo Group наряду с десятком других дочерних компании входят грузовые Volvo Trucks, Renault Trucks и Mack Trucks. Лёгких и тем более электрических фургонов Volvo прежде не выпускала (хотя участвовала в разработке фургона LEVC), а нынешняя гамма электрических фургонов Renault состоит из конверсионных моделей, сделанных на базе «углеводородных» исходников.

Renault EZ-FLEX

Проектом электрического фургона, сделанного с чистового листа, Renault занимается давно: ещё в 2019 году французская марка представила очень компактный, но вместительный фургон EZ-FLEX, его габаритная длина — 3,86 м, ширина — 1,65 м, высота — 1,88 м. Партия прототипов EZ-FLEX тестировалась в парках потенциальных клиентов, в 2021 году проект фургона передали новому дочернему бренду Mobilize, но серийной версии по сей день нет.

В прошлом году, когда Renault Group представила новый генеральный план развития, новое поколение электрических фургонов было обозначено как FlexEVan и было сказано, что их разработку курирует дочерняя компания Flexis.



В феврале этого года, когда был представлен проект перезапуска альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, сообщалось, что в Европе у электрических фургонов Renault FlexEVan появятся клоны под маркой Nissan, но в финальном соглашении, обнародованном в июле, упоминаний о совместных моделях внутри альянса уже не было.



Renault EZ-FLEX 1 / 2 Renault EZ-FLEX 2 / 2

Теперь же выяснилось, что производством фургонов нового поколения займётся новое СП Renault Group и Volvo Group, обе компании инвестируют в него по 300 млн евро в течение ближайших трёх лет. В новом СП заявлен и третий игрок — французская логистическая компания CMA CGM, она инвестирует 120 млн евро, но, видимо, не получит акций: в пресс-релизах Renault Group и Volvo Group сказано, что новое СП будет поделено поровну между двумя компаниями, то есть 50/50. СП должно заработать в следующем году после одобрения сделки всеми регулирующими органами, а старт выпуска фургонов запланирован на 2026 год — скорее всего, его наладят на действующем заводе Renault во французском Сандувиле.



Renault EZ-FLEX 1 / 2 Renault EZ-FLEX 2 / 2

О самом фургоне в сегодняшнем пресс-релизе сказано очень мало: известно, что в его основу ляжет новая модульная скейтборд-платформа с 800-вольтовой электрической архитектурой и что фургон будет очень компактным и манёвренным, то есть это, вероятно, будет развитие проекта EZ-FLEX, но на более современной платформе, заточенной под быструю зарядку и широкие возможности цифровой кастомизации. Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi в привязке к новому СП никак не упомянут.

