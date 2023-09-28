Время против денег: Renault отказывается от совместных закупок с Nissan и Mitsubishi

Перезапущенный минувшим летом альянс Renault-Nissan-Mitsubishi приобретает всё более странные очертания: на этой неделе объявлено об отказе от совместных глобальных закупок комплектующих, хотя, по идее, такие закупки были одной из главных целей создания альянса.

В июле этого года Renault Group, Nissan Motor и Mitsubishi Motors объявили об заключении окончательного соглашения по реструктуризации альянса. Напомним, что реструктуризация альянсу понадобилась после скандального ареста Карлоса Гона в ноябре 2018 года. Гон считается главным архитектором альянса, без него альянс затрещал по швам, накопленные противоречия хлынули наружу и создали управленческий кризис — историю вопроса мы рассказывали в отдельном материале.

Почти пять лет членам альянса понадобилось на то, чтобы заново договориться о совместной жизни. Достигнутое соглашение решило главную проблему — неравенство в перекрёстном владении акциями, но при этом в окончательном соглашении оказалось на удивление мало подробностей о том, зачем же, собственно, альянс вообще продолжает существовать и что входящие в него компании будут вместе делать. Если в предварительном плане переформатирования альянса, представленном в феврале этого года, значились новые совместные модели и было заявлено намерение сохранить совместный выпуск и закупки комплектующих, то в июльском окончательном соглашении ничего этого уже не было.

Теперь же выяснилось, что практика совместных закупок в альянсе закончится в конце этого года, далее будут так называемые проектные закупки, рассчитанные под конкретные модели и конкретные рынки, никакой общей глобальной стратегии в этом плане больше не будет, а значит не будет и эффекта экономии за счёт очень большого объёма закупок. С точки зрения эффективности бизнеса подобное решение кажется абсурдным, оно лишний раз подчёркивает, что альянс Renault-Nissan-Mitsubishi сегодня скорее политическая, нежели бизнес-структура. Главным проповедником идеи сохранения альянса было французское правительство, оставшееся и после переформатирования альянса крупнейшим акционером Renault Group.

Renault, Nissan и Mitsubishi сегодня проигрывают гонку за лидерство в области производства и продаж электромобилей китайским компаниям и прекрасно это понимают: главными географическими направлениями совместной работы обновлённого альянса названы Латинская Америка, Индия и Европа, а Китай в новом соглашении вообще не упомянут. Марка Renault ушла из Китая в 2020 году, Mitsubishi уйдёт в ближайшее время. Nissan пока остаётся крупным игроком китайского рынка, но стремительно сдаёт позиции под натиском быстро развивающихся китайских брендов: продажи Nissan в Китае в январе-августе этого года, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), составили 406 140 машин, что на 29,8% меньше, чем было продано за аналогичный период прошлого года.

Обновление модельных линеек Renault, Nissan и Mitsubishi в последние годы сильно затянулось из-за внутренних распрей в альянсе, отказ от совместных закупок в данном случае следует понимать как попытку получить лишнюю степень свободы, чтобы ускорить развитие. Главным драйвером развития в альянсе пока объективно выглядит Renault Group: французская компания запустила минувшим летом гигантское моторное СП с китайским холдингом Geely, а производство массовых электромобилей скоро будет выделено в отдельную компанию Ampere со свободным обращением акций на бирже. Nissan будет одним из инвесторов Ampere, но пока непонятно, как эта компания будет связана с будущими моделями Nissan — возможно, что никак не будет связана.

