Представлен глобальный бюджетный кроссовер Kia EV2

Новый электрический паркетник корейской марки дебютировал в статусе концепта, но серийную модель долго ждать не придется. Скорее всего, внешне товарный компакт во многом повторит предвестника, а вот интерьер наверняка будет другим.

Компания Kia провела в Испании мероприятие под названием EV Day 2025, в рамках которого представила сразу несколько электрокаров. Это уже серийные семейства EV4 (седан и хэтчбек) и PV5 (фургон и минивэн), а также концептуальный компактный кроссовер EV2. Товарным «электричкам» мы посвятили отдельную заметку, ну а в этой расскажем о паркетнике.

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Объявлено, что на конвейер кроссовер, созданный по мотивам концепта Kia EV2, встанет в следующем году. Очевидно, это будет самый доступный SUV в электрической линейке марки. А еще он окажется самым компактным электрокаром, хотя размеры прототипа компания пока не озвучила. В Kia лишь заявили, что он относится к B-сегменту. О технике тоже не рассказали.

Предполагается, что товарное воплощение Kia EV2 в целом сохранит дизайн экстерьера предвестника. Особенности внешности шоу-кара – довольно внушительные бамперы, массивный пластиковый обвес по периметру кузова, состоящая из двойных вертикальных блоков головная оптика.

Есть и чисто концептуальные решения вроде небольших информационных панелей на стеклах передних дверей, распахивающихся против движения задних дверей и отсутствия центральных стоек. Но у серийной машины этого, конечно, не будет. Салон конвейерного варианта тоже наверняка переделают, разве что тот может сохранить табло, то есть объединенные виртуальную приборку и тачскрин мультимедиа.

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Прототип Kia EV2 еще имеет диван вместо раздельных передних сидений, который можно сдвинуть вплотную к галерке (на ровном полу есть салазки). Кроме того, по бокам этого переднего дивана встроены выдвижные секции – они образуют дополнительные места. Наконец, у EV2 есть портативные съемные динамики аудиосистемы: они сделаны в виде треугольников, их можно забрать с собой, чтобы слушать музыку, когда паркетник, например, заряжается.

Серийный электрокросс по мотивам концепта EV2 будут продавать в Европе и «других регионах». Полного списка стран, где появится модель, пока нет.