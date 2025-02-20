Конкурент Volkswagen ID.Buzz: Kia показала серийные версии минивэна и фургона PV5

Корейская компания продолжает готовиться к специальному мероприятию Kia EV Day, которое пройдёт 27 февраля в Таррагоне (Испания). На нём компания представит концептуальный кроссовер Kia EV2, серийные версии седана и хэтчбека EV4 (их внешность уже рассекречена), а также товарные минивэн и фургон PV5. Пока что производитель показал экстерьер «зелёных» коммерческих моделей.

На фото: серийный минивэн Kia PV5

Напомним, среднеразмерный вэн Kia PV5 в статусе концепта дебютировал в начале 2024-го в рамках выставки потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. Тогда же сообщалось, что у серийного варианта Kia PV5 внешность будет практически такой же, как у шоу-кара. Теперь же можно разглядеть все немногочисленные отличия.

Пассажирская и грузовая версии Kia PV5 получили изогнутые вертикальные линии дневных ходовых огней, а основные блоки фар располагаются ниже, над воздухозаборником, обрамлённым массивной рамкой. Между фарами находится лючок, за которым прячется порт для зарядки батареи. У обеих версий есть обвес по периметру кузова из некрашеного пластика, включая «оквадраченные» накладки на колёсные арки. Корму украсили большими вертикальными фонарями со световым рисунком в виде квадратных скобок.

На фото: серийный минивэн Kia PV5

В списке отличий от концептуальных версий числятся: крыша не чёрного цвета, а окрашенная в цвет кузова, логотип, переехавший выше и размещённый по центру, иное оформление воздухозаборника в передней части, а также наличие антенны «акулий плавник», больших традиционных наружных зеркал и внушительных дверных ручек, расположенных в специальных углублениях.

Технические подробности пассажирской и грузовой версий Kia PV5 станут известны позже. Напомним, в основе прошлогоднего одноимённого концепта лежала модифицированная версия платформы E-GMP, на ней же базируются некоторые актуальные полностью электрические кроссоверы корейской марки. Предполагается, что у серийных версий вэнов будет 400-вольтовая архитектура (как у Kia EV3).

На фото: серийный фургон Kia PV5

По предварительным данным, Kia PV5 может разделить технику с этим паркетником. В этом случае минивэн и фургон получат единственный 204-сильный электромотор, расположенный на передней оси, а его максимальный крутящий момент составит 283 Нм. Также «зелёным» вэнам могут предложить две тяговых батареи на выбор – ёмкостью либо 58,3, либо 81,4 кВт*ч.

В конкуренты Kia PV5 прочат минивэн Volkswagen ID.Buzz и фургон ID. Buzz Cargo. Какими окажутся цены корейских вэнов, пока неизвестно. За электрический минивэн VW на домашнем рынке, в Германии, просят не менее 49 998 евро (эквивалентно примерно 4,62 млн рублей по текущему курсу), а покупка топового длиннобазного варианта с прибавкой GTX к названию обойдётся не менее, чем в 74 928 евро (около 6,93 млн рублей).